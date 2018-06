Strada dă în clocot! Ovidiu Raețchi, apel la jandarmi și conducătorii Jandarmeriei: 'Rezistați în fața presiunii politice imense la care sunteți supuși'

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, Ovidiu Raețchi, face un apel la jandarmi și conducătorii Jandarmeriei: „rezistați în fața presiunii politice imense la care sunteți supuși. Acționați în limitele legii și în spiritul unui stat democratic si liberal”.

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a transmis o scrisoare deschisă jandarmilor și conducătorilor Jandarmeriei, în contextul protestelor de stradă din aceasta perioada :

Stimate domnule Colonel Gheorghe-Sebastian Cucoș, Inspector general al Jandarmeriei Române,

Colonel Ionuț-Cătălin SINDILE, Prim-adjunct al inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române,

Colonel Cezar-Ilie MEDVICHI, Împuternicit Adjunct al inspectorului general,

Locotenent-colonel Gheorghe-Marian BRÂNCOVEANU, Împuternicit Adjunct al inspectorului general,

Domnilor jandarmi,

Traversam o perioada complicata din istoria Romaniei. Sunt convins ca si dvs. - fara a putea sa comentati public acest subiect - sunteti ingrijorati de faptul ca legile pot fi schimbate in timpul unui proces, astfel incat vinovatii sa devina nevinovati. Intelegeti prea bine faptul ca un lider politic dispus sa modifice legislatia abuzului in serviciu doar pentru interese personale poate face maine acelasi lucru pentru orice alta infractiune. In acest mod, totul devine permis: intai comiti infractiunea, apoi decizi ca nu mai e infractiune.

Dvs., ca garanti ai legii, puteti intelege cel mai bine, in aceste conditii, ingrijorarea majora la nivelul intregii societati. Puteti intelege nevoia de protest, indignarea, teama, exasperarea unor generatii care vad cum principiul unui stat bazat pe reguli impersonale si previzibile - adica al unui stat de drept - moare sub ochii lor.

Tocmai din acest motiv, sunt convins ca veti gasi puterea de a rezista in aceste zile uriaselor presiuni politice la care sunteti supusi pentru a demonstra, prin exces de zel, ca sunteti loiali PSD si lui Liviu Dragnea. Cred ca va temeti sa nu deveniti si dvs, din senin, o tinta a razboiului lui Dragnea cu institutii precum SPP sau SRI. Inteleg ca este nevoie doar de un zvon, doar de o impresie paranoida pentru a fi atacati public sau pentru a vi se inscena comisii parlamentare de ancheta.

Modul in care v-ati comportat in ultimele luni, pana la excesele reprobabile de saptamana trecuta, a fost unul inteligent si corect. Ati izolat provocatorii - atunci cand acestia au aparut - si ati lasat publicul pasnic sa protesteze liber. Din acest motiv, in zeci sau chiar sute de proteste, nu s-au inregistrat evenimente serioase. Saptamana trecuta, pe fondul unor acuzatii publice de "tradare" la adresa dvs din partea unor politicieni PSD, ati ales, brusc si fara un motiv obiectiv, o atitudine mult mai agresiva la adresa manifestantilor. Am vazut oameni calcati in picioare in mod deliberat de catre jandarmi; am vazut spray-uri cu piper folosite discret impotriva unor cetateni cazuti la pamant; am vazut jurnalisti retinuti. Imi place sa cred ca reactia de indignare a opiniei publice v-a convins sa renuntati imediat la aceasta abordare lipsita de sens.

Totusi, se observa cum presiunile din PSD la adresa Jandarmeniei cresc. Este de asteptat, in acelasi timp, sa vedem noi demonstratii de protest in contextul adoptarii prin OUG a unor prevederi menite sa anuleze decizia initiala de condamnare la inchisoare pentru Liviu Dragnea.

In acest context, fac un apel la dvs, la sefii de dispozitiv si la colegii din strada:

a. Nu acceptati nicio presiune politica in directia reprimarii prin violenta a unor manifestatii pasnice. Legea trebuia aplicata, protestatarii agresivi trebuie izolati imediat, dar majoritatea categorica a demonstrantilor pasnici nu pot fi loviti, descurajati, retinuti fara motiv;

b. Nu va mai lasati implicati de politicienii PSD in aventuri legislative de tipul transformarii Jandarmeriei in organ de cercetare penala. Experienta comunista este prea recenta, ispitele autoritariste din regiune sunt prea mari pentru a nu intelege ca este inoportun ca jandarmii romani sa primeasca in acest moment si context astfel de atributii suplimentare;

c. Nu mai acceptati scenariile alarmiste si conspirative, venite tot dinspre PSD, care va imping la achizitii exotice (grenade fumigene, grenade cu efecte speciale) sau la exhibarea inutila a echipamentelor fortelor speciale.

Jandarmeria Romana trebuie sa depaseasca cu bine aceasta perioada dificila si stingheritoare din istoria Romaniei, in care institutiile statului sunt atacate chiar de politicieni cu probleme penale. Iar aceste lucru nu se poate face decat respectand legea si spiritul liberal, democratic, european al statului roman.

Cu consideratie,

Ovidiu Alexandru Raetchi

Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor