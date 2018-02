Pe data de 26 februarie 2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost reprezentat la Londra de subsecretarul de stat Victor Ionescu la conferința găzduită de Institutul Cultural Român din Londra, cu tema „Romanians in the UK: Post-Brexit Challenges, Opportunities & Next Steps”.

Cu această ocazie, demnitarul român a avut discuții atât cu oficialii guvernului britanic cât și cu reprezentanții misiunii diplomatice a României, asigurându-i de faptul că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni se implică activ în susținerea proiectelor pe care asociațiile românilor din Marea Britanie doresc să le realizeze. Totodată, subsecretarul de stat a subliniat importanța trimiterii în misiune permanentă a unui atașat de diaspora, ca o măsură importantă în vederea implementării acțiunilor privind dialogul permanent cu membrii comunității românești, prevăzute în Axele strategice ale Guvernului României în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Acesta este primul dintr-o serie de evenimente care vor fi organizate în Marea Britanie și în România, cu scopul de a detalia punerea în practică a acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind drepturile post-Brexit ale cetățenilor europeni.

Conferința s-a bucurat de participarea Excelenței Sale Dan Mihalache, Ambasadorul României la Londra și de prezența Excelenței Sale, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în România, Paul Brummell. De asemenea, au mai fost prezenți oficiali guvernamentali din cadrul Biroului pentru Afaceri Externe și Commonwealth, reprezentanți ai societății civile românești din sudul Angliei și subsecretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Brexit, doamna Suella Fernandes.

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-subsecretarului-de-stat-victor-ionescu-la-conferinta-cu-tema-romanians-in-the-uk-post-brexit-challenges-opportunities-next-steps/

