Românii cu Bitcoin, în vizorul ANAF

Digi24:

Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost invitat la emisiunea „În fața ta”, înainte de decernarea Premiilor OSCAR, unde a vorbit despre principalii favoriți ai competiției, despre motivele pentru care filmele românești nu au reușit, deocamdată, să intre în cursă, la categoria „Film Străin”, dar și despre controversele stârnite de filmul Adinei Pintilie, „Nu mă atinge-mă”, premiat cu Ursul de Aur, la Berlinala 2018.

- Film românesc. Maghiarii sunt acolo de ceva vreme.

Cristian Tudor Popescu: Sunt, sunt. Și pe drept. Cu acel „Fiul lui Saul”, de anul trecut, excepțional, o capodoperă. E cel mai puternic film despre lagărele germane de exterminare. Acest „Body and Soul”, sensibil, puternic în imagine, în jocul personajelor. Merită. Noi am avut candidat trimis de România, am fost și eu în comisia de selecție, filmul „Fixeur”, al lui Adrian Sitaru, un film foarte bun, despre condiția gazetarului, în zilele noastre. Ceva dincolo de valoare la Holywood, trebuie sa găsești și un șpil sau, cum spuneau schiorii când schiau cu schiuri de lemn, să găsești unsoarea bună.