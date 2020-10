Românii sunt în topul naționalităților care au reluat călătoriile în Germania în această vară

Organizația pentru Turism a Germaniei a organizat astazi, 19 octombrie, o conferință de presă ce anunță cele mai recente statistici în ceea ce privește numărul turistilor români în Germania, precum si strategia Germaniei in contextul COVID-19. Chiar daca s-a inregistrat o scadere a turistilor romani de 30% in 2020, acestia au continuat sa calatoreasca in Germania, romanii fiind printre primele nationalitati care au reluat calatoriile in Germania de indata ce au fost ridicate restrictiile.

Statistici ale anului 2019: 10 ani de crestere continua

In ceea ce priveste numarul turistilor, in anul 2019 Germania a inregistrat 89.9 milioane de innoptari din partea turistilor straini, cresterea procentuala fata de anul anterior fiind de 2.6%. In continuare, trendul turistilor romani care viziteaza Germania a avut un ritm ascendent, astfel ca in anul 2019 s-au inregistrat peste 1.5 milioane de innoptari, cu o crestere procentuala fata de 2018 de 1.3%. Comparativ cu anul 2010, numarul de innoptari ale turistilor romani a crescut cu 185.4%.

Bavaria s-a numarat printre destinatiile preferate ale romanilor in 2019, astfel peste 26% dintre acestia si-au petrecut anul trecut vacanta aici. Peste 16% dintre innoptarile inregistrate in perioada ianuarie-decembrie 2019 au fost in Baden-Württemberg.

In 2020 s-a inregistrat o scadere de 33.1% a vizitelor turistilor romani in Germania

Desi in primele 2 luni ale anului 2020, vizitele turistilor romani erau intr-un trend crescator de 3.5% fata de 2019, incepand cu luna martie numarul innoptarilor a scazut cu 33.1%, inregistrandu-se un total de 219.287 innoptari, in perioada ianuarie – iulie 2020.

Germania este perceputa ca o destinatie sigura in contextul COVID-19. Astfel, Romania se afla printre pietele cu cea mai rapida revenire in ceea ce priveste vacantele in Germania. Printre activitatile cele mai apreciate de romani ca fiind cu risc scazut de imbolnavire sunt calatoriile cu masina, vacantele in natura si calatorii individuale, fiind urmate de calatoriile culturale, calatoriile in orase si circuitele turistice.

„In opinia mea, turismul joaca un rol cheie in conturarea imaginii si reputatiei unei tari, iar atat Germania, cat si Romania, au o multime de oferit celor care aleg sa le viziteze. Printre principalele atuuri ale acestor doua destinatii se afla natura si multiplele oportunitati de petrecere a timpului in aer liber, aspect care se pliaza foarte bine pe noile tendinte in turism in contextul pandemiei. Traversam intr-adevar o perioada dificila pentru turism, dar este foarte important modul in care ne raportam la intreaga situatie: cu atitudinea corespunzatoare, putem iesi invingatori la final, iar aceasta criza poate fi de fapt o reala oportunitate pentru noi", a declarat ambasadatorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt.

Strategia Germaniei in contextul COVID-19: promovarea vacantelor in natura

In perioada aceasta, Organizatia Germana pentru Turism isi concentreaza activitatile sale internationale de marketing pe informatii legate de turismul in natura. In Germania se afla 104 parcuri naturale, 16 parcuri nationale si 16 rezervatii biosferice ce apartin patrimoniului UNESCO. In patrimoniul mondial natural sunt incluse 3 arii din Germania protejate UNESCO, si anume: rezervatia de fosile Messel, padurile seculare de fag si Marea Wadden.

Este destinatia potrivita pentru cei care iubesc activitatile in natura, pentru ca exista trasee de drumetii marcate pe o distanta de 200.000 km de-a lungul tarii, 70.000 km trasee pentru biciclisti. Dintre acestea, peste 100 sunt trasee tematice si se regasesc 13 regiuni viticole cu peste 80.000 de producatori.

„Germania a fost printre primele destinatii care au ales sa continue sa comunice in primele saptamani de lockdown si sa ramana aproape de turistii sai. In pofida carantinei, s-a pus accent pe descoperirea Germaniei in mod virtual, prin crearea campaniei #DiscoverGermanyFromHome care a promovat continut inspirational, empatic si informativ pe platformele de social media. A fost urmata de #GermanyAwaitsYou, dedicata momentului in care s-au reluat calatoriile, care de curand s-a transformat in #WanderlustGermany, un indemn la a explora locurile mai putin turistice, in a cunoaste natura Germaniei si orice zona mai putin aglomerata“, a declarat Cristian Sallai, Director Regional al Organizatiei Germane pentru Turism.

In Germania sunt 1.500 de unitati de cazare specializate si clasificate ca „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ - „Gazde de calitate pentru drumetii in Germania“ si 5.800 de unitati bed&bike. In 2018, s-au inregistrat circa 4.6 milioane innoptari ale strainilor in unitati de camping de cea mai inalta calitate.

Prin microsite-ul www.germany.travel/feelgood se promoveaza turismul sustenabil din Germania, cu peste 1000 de unitati de cazare sustenabile, de la EcoCamping pana la hoteluri de 5 stele. Toate unitatile de cazare promovate au obtinut certificate de sustenabilitate, datorita actiunilor sale, precum: folosirea materialelor si a materiilor prime regenerabile, colaborarea cu furnizorii locali, gastronomia locala si sezonala, folosirea energiei regenerabile eoliene, solara etc. Turistii romani pot accesa acest site pentru a vedea o harta interctiva cu unitati de cazare sustenabile din Germania, alaturi de servicii de planificare pentru calatori, agentii de turism etc.

Organizatia Germana pentru Turism (DZT) este „asociatia turistica“ nationala a Germaniei, constituita ca parteneriat public privat cu sediul central in Frankfurt pe Main. Reprezinta destinatia turistica Germania din insarcinarea/in numele Ministerului Federal pentru Economie si Tehnologie (BMWi), fiind promovata/sustinuta de catre acest minister in baza unei decizii a Camerei Deputatilor din RFG. DZT dezvolta si comunica/sustine strategii si produse pentru a extinde imaginea pozitiva a destinatiilor turistice germane in strainatate si pentru a promova turismul in Germania. In acest scop, DZT are 30 de reprezentante in diferite tari. Regasiti informatii suplimentare in Centrul nostru de presa online la adresa www.germany.travel/presse.