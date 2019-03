Rovana Plumb, aleasă, preşedinta PSD Dâmboviţa: 'Alegerea ca lider al organizaţiei PSD Dâmboviţa mă onorează şi în acelaşi timp mă responsabilizează'

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost aleasă, vineri, preşedinta organizaţiei judeţene PSD Dâmboviţa, potrivit agerpres.ro.

Alegerile în PSD Dâmboviţa au fost organizate după ce fostul lider Adrian Ţuţuianu a fost exclus din partid, după care interimatul a fost asigurat de Rovana Plumb, care este deputat de Dâmboviţa.

''Alegerea ca lider al organizaţiei PSD Dâmboviţa mă onorează şi în acelaşi timp mă responsabilizează. Vreau să vă asigur că suntem o echipă puternică, o familie unită, o familie solidară, pregătită pentru toate bătăliile politice, pregătită să muncească asiduu pentru dezvoltarea judeţului. Astăzi am primit în rândurile noastre 300 de noi membri, pentru că PSD e un partid deschis, pentru că PSD este alături şi împreună cu oamenii. Tot astăzi, ni s-au alăturat încă patru primari PNL din judeţ, pentru că au considerat că noi, PSD, suntem cei care într-adevăr dezvoltăm ţara'', a spus Rovana Plumb.

La Conferinţa de alegeri a PSD Dâmboviţa, ce a avut loc, vineri, la Casa Sindicatelor din Târgovişte, a fost prezent Liviu Dragnea, precum şi alţi lideri de la nivel naţional.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a urat noului preşedinte al PSD Dâmboviţa ''putere de plumb şi suflet de Rovana''.

Preşedinte executiv al PSD Dâmboviţa a fost ales deputatul Corneliu Ştefan, iar vicepreşedinţi au fost aleşi deputaţii Titus Corlăţean şi Carmen Holban.

Tot în cadrul acestei conferinţe de alegeri, Andrei Plumb a fost prezentat ca fiind şeful de campanie al PSD Dâmboviţa pentru alegerile europarlamentare.

''A fost aleasă doamna Rovana Plumb ca preşedinte şi restul echipei de conducere pentru acest judeţ. Ceea ce m-a interesat pe mine a fost să văd care este spiritul din această organizaţie - fostul preşedinte nu mai este membru al partidului. Organizaţia este la fel de puternică. Mulţi mi-au zis astăzi că este de fapt mai întărită, aşa cum se întâmplă oricând în PSD, când este atacat. PSD este un partid care îşi strânge rândurile imediat şi se întăreşte'', a declarat liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea.

Acesta a adăugat că o va propune pe Rovana Plumb să deschidă lista de candidaţi PSD la alegerile europarlamentare, urmând ca decizia să fi luată de Comitetul Executiv Naţional al PSD.

''Rovana are cunoştinţe foarte bune despre mecanismele de funcţionare ale instituţiilor europene, cunoaşte abordarea pe care oficialii europeni o au faţă de problemele europene, este un om care are curaj să lupte pentru ţara lui, este un om care este patriot, care nu are niciun fel de rezervă în a susţine interesele ţării, interesele României'', a mai spus Dragnea.