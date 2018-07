Rudel Obreja RUPE TĂCEREA, din pușcărie: Recunoaște că A VRUT SĂ FUGĂ din țară, dar nu a putut

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a ajuns în pușcărie, unde are de ispășit o pedeapsă de cinci ani în dosarul Gala Bute. Pentru prima dată de când a fost încarcerat, pe 5 iunie, Obreja a vorbit despre motivul pentru care nu a făcut ca Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare, și care a fugit din țară în Costa Rica.

Acesta a declarat că se consideră în continuare nevinovat și că dacă nu ar fi avut familia alături ar fi plecat din țară așa cum au făcut și alți condamnați celebri din dosare răsunătoare de corupție.

”Am fost cercetat vreo trei ani pentru fraudă la fonduri europene, patru acuzații și alte trei legate de organizarea galei și nu îmi era clar cum pot eu să fiu cercetat pentru fraudă la fonduri europene în condițiile în care nu eram solicitant de fonduri. Eu eram un simplu prestator. Acel dosar a fost închis după trei ani, după ce am fost purtat la DNA de 30-40 de ori și toate televiziunile m-au prezentat ca fiind hoțul principal al țării. A coincis cu venirea doamnei Kovesi la conducerea DNA, după care au orchestrat un alt dosar, aș spune că cel în urma căruia mă aflu aici, dar și asta e puțin impropriu pentru că și acel dosar a suferit multe modificări. El a plecat într-un fel, după care au fost schimbate încadrările, infracțiunile și am ajuns aici.

Soția mea, familia mea au reacționat extraordinar. E forța pe care o am. Dacă nu aveam familie, nu mai eram astăzi aici. Eram pe o plajă, undeva. Eu sunt aici pentru că am familia.

Am fost întrebat de ce nu am plecat și spun: îmi era simplu, eu am tot plecat în perioada asta, dar m-am întors acasă, în primul rând pentru că am știut foarte clar că sunt nevinovat. De ce să fug? Pe de altă parte, aveam toate motivele să fug pentru că vedeam ce se întâmplă, vedeam cum se măsluiesc probele și cum se maipulează toate lucrurile astea. Avocații mi-au spus că în cel mai rău caz voi lua cu suspendare. Și le-am spus să nu își facă iluzii, lucrurile sunt foarte clare, or să ne condamne”, a declarat Rudel Obreja la B1 TV.

