Rusia confirmă folosirea rachetelor termobarice în Ucraina/ Video

Ministerul Apărării din Marea Britanie arată că a obținut confirmarea din partea Rusiei că au fost lansate rachete termobarice în Ucraina.

Conform Ministerului Apărării din Marea Britanie, rușii au folosit lansatorul TOS-1A, un lansator care utilizează rachete termobarice.

Aceste tipuri de arme nu folosesc muniție convențională. În schimb, ele sunt umplute cu explozibil de înaltă temperatură și presiune. Acestea sunt uneori numite „bombe cu vid” deoarece aspiră oxigenul din aerul înconjurător pentru a genera o explozie puternică și o undă de presiune mare care poate avea efecte distructive enorme.

Arme termobarice au fost folosite în Cecenia, cu consecințe îngrozitoare, potrivit Human Rights Watch. Utilizarea lor a fost condamnată de un număr de organizații neguvernamentale.

Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a acuzat Rusia că folosește în Ucraina arme interzise prin Convenția de la Geneva.

