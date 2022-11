Rușii atacă dezlănțuit în Ucraina: atac devastator cu rachetele Calibr. Sunt vizate depozitele de gaze/ Video

Trupele rusești au declanșat un nou asalt asupra orașelor din Ucraina. Sunt vizate atât capitala Kiev, cât și orașe mari precum Nikolaev, Zitomîr sau Dnepropetrovsk.

Premierul Ucrainei, Denis Shmyhal, a explicat că atacurile rusești vizează infrastructura și depozitele de gaze ale țării.

"În timp ce vorbi, rachetele zboară deasupra Kievului. Producția noastră de gaz este bombardată, întreprinderile noastre din Nipru, Iuzhmaș, sunt bombardate", a declarat Shmyhal.

Rusia a atacat Uzina de Construcții de Mașini de Sud din Dnipro, dar și rafinăriile de gaze.

În Dnepropetrovsk a fost lovită clădirea întreprinderii Yuzhshmash.

Moment of arrival in #Dnepropetrovsk this morning.



The Yuzhmash plant and energy facilities were hit here.#Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/wpH60pj6u2