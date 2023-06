VIDEO - Rușii au dezlănțuit apocalipsa în orașul lui Zelenski: 'Sângele îmi curgea pe față' – 10 persoane au murit deja

UPDATE 13 iunie, ora 14.40 : Cel puțin 10 morți

Cel puţin 10 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete ruseşti care au lovit marţi un bloc de apartamente şi un depozit din Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali locali, citaţi de Reuters, relatează News.ro.

Un bilanţ anterior indica şase morţi şi 25 de răniţi.

Știrea inițială:

Martorii oculari de la atacul rusesc din Kryvyi Rih, din noaptea de 13 iunie, au oferit detalii despre atac. În special, oamenii își amintesc de explozia teribilă.

O mamă si fata ei, Lyudmila si Tatiana, spun ca au reusit să ia apa și lucrurile pregatite din timp si au sarit in strada. "Am sărit repede, am reușit doar saci, pregătiți anterior, câteva sticle de apă - și atât", a spus una dintre femei, relatează

Un alt martor ocular a adăugat că nu a văzut nimic pentru că totul era în fum. În plus, potrivit victimei, a auzit o serie de explozii simultan.

Femeia a adăugat că nu a văzut alte victime pentru că Federația Rusă a atacat orașul noaptea. "Nu am văzut pentru că toată fața mea a fost inundată de sânge", a împărtășit victima. În același timp, o altă rezidentă din Kryvyi Rih, care locuiește cu soțul ei lângă casa lovită de o rachetă rusească, a povestit despre șocul pe care l-a trăit când a auzit o explozie în apropiere: "Am auzit un sunet ... Geamul s-a prăbușit. Apoi, explozia este atât de teribilă încât este imposibilă. Strig: bunicul, bunicul! Nu se uită înapoi. M-am ridicat încet, iar el s-a ridicat. Văd că ține degetul, iar geamul de pe picior trebuie să-l fi atins.”

Blocul de locuinţe cu cinci etaje, situat în centrul oraşului, a luat foc după ce a fost lovit în atacul din cursul nopţii. Dimineaţă, încă ieşea fum din clădire, iar în faţa blocului locatarii plângeau.

O femeie a declarat că a fost trezită de o explozie care a răsunat ca un tunet şi a fost aruncată din pat de suflul exploziei, informează News.ro. "Am fugit la uşa din faţă, dar era foarte cald acolo, fumul era gros", a povestit ea. "Ce puteam să fac? Stăteam pe balcon, îngrozită că îmi voi pierde cunoştinţa. Nu a venit nimeni pentru o lungă perioadă de timp. Am crezut că va trebui să sar într-un copac", a relatat femeia. În jurul ei, strada şi curtea erau presărate cu sticlă şi cărămizi. Cel puţin cinci maşini au fost arse.

Ihor Lavrenenko, care locuieşte într-o altă parte a clădirii, a declarat că a auzit două explozii. "M-am trezit de la prima explozie, una slabă, şi m-am dus imediat pe balcon. Apoi, a doua s-a auzit chiar deasupra capului, am privit de la balconul meu cum cad resturi fierbinţi", a spus el.

Context

În noaptea de 13 iunie, forțele armate rusești au atacat Kryvyi Rih cu șase rachete. Potrivit informațiilor preliminare ale șefului Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Serghei Lysak, forțele de apărare aeriană ucraineană au reușit să distrugă trei ținte inamice, restul lovind ținte civile.

În special, Rusia a lovit clădirea cu cinci etaje a orașului, care a provocat un incendiu în apartamente de la primul până la etajul cinci. Salvatorii demontează molozul și elimină incendiul, însă se știe deja despre 6 morți și 25 de răniți.

Federația Rusă a lovit, de asemenea, un depozit alimentar, o întreprindere de automobile și o unitate de salvare.

Sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Dnipropetrovsk, în cadrul procedurilor penale a fost lansată o anchetă prealabilă cu privire la încălcarea legilor și obiceiurilor de război, împreună cu omorul premeditat (articolul 2 partea 438 din Codul penal al Ucrainei).

În total, Federația Rusă a tras 14 rachete de croazieră în Ucraina în acea noapte, dintre care 11 au fost interceptate, și până la patru drone kamikaze iraniene. Și marți dimineață, Federația Rusă a efectuat un al doilea atac din Marea Caspică cu trei Tu-95MS. De data aceasta, o singură rachetă de croazieră a ajuns în Ucraina, care a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană, relatează sursa citată.

Kryvyi Rih. Another Russian missile kills people sleeping in their beds. pic.twitter.com/7lAY0cOzms — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 13, 2023