Conducătorul regiunii Lugansk, Sergei Gaidai, susține că Rusia a lovit o rafinărie de petrol aflată în zona Lisichansk. Întreaga rafinărie a luat foc și s-a produs o explozie puternică.

Deocamdată nu se știe dacă există victime, în urma aceste explozii.

The head of the #Lugansk regional state administration, Sergei Gaidai, said that #Russia had again fired at an oil refinery in #Lisichansk. pic.twitter.com/NiFb9MhAMg