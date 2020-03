Se urnește greu USL-ul de dreapta

Liberalii, USR și PMP iau în calcul să alinieze la start, în mai multe județe, candidați comuni la alegerile locale, însă discuțiile sunt afectate de relațiile reci, pe alocuri de-a dreptul explozive în special între USR si PNL.

La nivel declarativ, cele trei partide spun că inamicul comun este PSD și că nu sunt deloc puține județele în care singura șansă este să-și unească forțele, altfel se vor risipi voturile de dreapta între trei partide și social-democrații vor avea de câștigat.

O variantă discutată prin județe este un candidat unic al dreptei la municipiul resedinta de judet sau /si la Consiliul Judetean. Cu mentiunea importanta ca fiecare partid vrea totusi lista proprie de consilieri locali / consilieri judeteni.

Alta solutie avansata in discutiile locale este ca s-ar putea ajunge si la liste comune de consilieri locali insa doar in localitatile foarte mici precum comune.

Au fost si unele discutii despre un Protocol care să conțină interdicția de a-si racola membri, un angajament să facă alianță după locale, dar și un cod de bune maniere pentru campania electorală în sensul în care să nu se atace reciproc.

O problema practica aparuta in discutii ne-a fost explicata de un fruntas liberal din Ardeal. In special in localitatile cu primari PNL, dar nu numai, exista un istoric al atacurilor dure din partea USR la adresa liberalilor in ultimii 4 ani. Pe de-o parte, liberalii spun ca le e greu sa stearga cu buretele aceste atacuri, in timp ce USR-istii le-au zis liberalilor ca nu pot spune acum ca PNL-istii sunt buni dupa ce i-au criticat ani la rand. Discutiile sunt ingreunate si de situatia din USR-PLUS. Pana sa se ajunga la o intelegere cu alte partide, USR si PLUS nu reusesc sa bata ele palma pe modul de stabilire a candidatilor.

Vor exista cu siguranta intelegeri la nivel local intre PNL, USR si PMP, au spus surse din blocul de dreapta pentru STIRIPESURSE.RO. Ramane de vazut care va fi amploarea.