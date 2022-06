Secretar de stat în Ministerul Finanţelor: 'Suntem în curs de a stabili un cadru legal pentru emisiune de 'green bonds'

Ministerul Finanţelor se află în curs de a stabili un cadru legal pentru emisiune de "green bonds", având în vedere că piaţa de obligaţiuni verzi a explodat la nivel mondial, în ultimii cinci ani, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Mihai Călin Precup.

"Suntem în curs de a stabili un cadru legal pentru emisiune de green bonds. Am văzut că în ultimii cinci ani piaţa de obligaţiuni verzi a explodat la nivel mondial şi vrea şi statul român să profite prin emisiune de obligaţiuni verzi şi înfiinţarea unor proiecte strategice pentru statul român pentru aceste obligaţiuni care să aibă şi o componentă verde. Am văzut, de asemenea, succesul Fidelis, chiar acum avem o emisiune Fidelis deschisă şi vă invit să subscrieţi. Avem randamente, zic eu, destul de bune, de 7,2% pe an pentru plasamente la un an, 7,8% pentru plasamente la trei ani. Este şi în contextul inflaţionist, suntem conştienţi de acest lucru, dar cel puţin ultima emisiune de obligaţiuni a fost un real succes, în 15 zile s-au strâns 2 miliarde de lei. Credem că şi emisiunea de obligaţiuni 'green bond' când se va face va fi un succes şi va duce la posibilitatea de diversificare a instrumentelor financiare la care putem să avem acces pe piaţa de valori Bucureşti", a menţionat Mihai Călin Precup, la a patra ediţie a Forumului Anual ARIR.

El a subliniat că piaţa de capital creşte, iar în raport cu Polonia, care este lider în Europa de Est, creşte "cu o viteză fulminantă", potrivit Agerpres.

"Cred că statul poate să joace un rol extrem de important în această ecuaţie, în sensul ca avem 216 companii de stat care angajează undeva pe la 83.000 de persoane, au un impact semnificativ asupra PIB-ului României, în sensul că generează undeva la 7% din PIB-ul României. Din aceste 216 companii, avem 18 care sunt deja listate la Bursa de Valori Bucureşti, deţinute majoritar de statul român şi vreo opt sunt deţinute în proporţie minoritară de statul român. Guvernul României poate să joace un rol importat prin continuarea procesului de listare a unor companii strategice şi a unor companii de stat pentru Bursa de Valori Bucureşti pentru a creşte acel grad de capitalizare bursieră", a adăugat Mihai Călin Precup.

Potrivit secretarului de stat, Hidroelectrica poate să fie un jucător şi "să schimbe cu adevărat piaţa de capital, să crească fulminant piaţa de capitalizare bursieră, fiind probabil cea mai mare listare din Europa de Est".

"Noi, ce putem să facem, în cadrul Ministerului de Finanţe, pe de o parte, să ne asigurăm că avem consilii de administraţie profesioniste, independente politic, oameni care ştiu despre ce este vorba în cadrul acelor companii, să dăm credibilitate companiilor", mai spus Mihai Călin Precup.

El a subliniat că, pe drumul înspre aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) trebuie îndeplinite unele criterii, unul dintre acestea fiind "adoptarea unui cod de guvernanţă corporativă pentru companiile de stat, să fim şi noi în linie cu ţările dezvoltate, nu numai din punct de vedere economic, ci şi din punct de vedere al guvernanţei corporative".

ARIR este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care a fost înfiinţată cu scopul de oferi emitenţilor actuali şi potenţiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniştilor în relaţia cu investitorii (IR) şi pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi în guvernanţa corporativă. A fost înfiinţată în noiembrie 2018 şi are ca membri companii listate, companii cu potenţial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesionişti în relaţia cu investitorii, precum şi consultanţi.