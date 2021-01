Sectorul cultural, grav afectat în 2020 - Pandemia a pus pe 'mute' marile festivaluri de muzică din țară

Restricțiile impuse de autorități au dus, în 2020, la anularea marilor festivaluri de muzică din țară. „Haiducii” acestui an au fost organizatorii TIFF, care au ținut offline festivalul de film, și cei de la FITS, care au prezentat online peste 138 de spectacole, anunță MEDIAFAX.

Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu (FITS) a fost primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrală și de Est organizat în acest an în mediul virtual, între 12 și 21 iunie. Ediția din 2020, pregătită cu doi ani înainte, a fost regândită de organizatori într-un timp record pentru a se putea desfășura doar online.

„Ceea ce părea de neimaginat la începutul acestui an – organizarea unui eveniment de anvergură –, FITS în mediul online a devenit astăzi un model preluat de marile evenimente de gen din lume. Am reușit performanța, alături de echipa mea, să dăm un sens cu totul nou festivalului. Am reușit performanța ca în aproape două luni să regândim ceea ce era deja planificat cu doi ani în avans. Cu ediția specială din acest an, am reușit să ne rescriem istoria, în ciuda situației de criză prin care am trecut”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Constantin Chiriac, președintele FITS.

Astfel, timp de zece zile, au fost prezentate publicului pe Facebook și pe site-ul oficial al festivalului 138 de spectacole și evenimente din 10 țări, de pe cinci continente. Iar eforturile nu au fost în zadar: acestea au fost accesate de peste 200.000 de vizitatori unici și au înregistrat un reach de peste 1,5 milioane de persoane.

Dincolo de provocările acestui an, pentru artiștii sibieni, cea mai dureroasă a fost lipsa întâlnirii „față în față” cu publicul.

„Emoția și bucuria întâlnirii cu publicul care ne este alături de 27 de ani, toată energia și explozia de ritm și culoare pe care FITS le revarsă pe străzile Cetății Sibiului de 27 ani, toată energia aceea vibrantă din sălile arhipline din cele zece zile de festival sunt pierderile pe care fiecare dintre cei care scriu povestea FITS de atât de mulți ani le-au resimțit cel mai acut. Lipsa întâlnirii cu publicul nostru, care ne urmează cu credință de aproape 30 de ani a fost un moment dureros nu doar în timpul FITS, ci și pe întregul parcurs al anului, în toate momentele de însingurare și distanțare ale acestui an”, a mai spus Constantin Chiriac.

FITS este, încă de la prima ediție, un motor de dezvoltare a orașului, iar lipsa lui din peisajul cultural al acestui an s-a resimțit. Dincolo de pierderile financiare însă, prin ediția specială online, peste 200.000 de vizitatori din peste 100 de țări au ajuns, prin intermediul internetului, la Sibiu. „Au vorbit despre noi, chiar și numai virtual. Au fost cu noi aici, chiar și numai virtual. În același timp, faptul că modelul nostru de la Sibiu a fost preluat de festivaluri mari de artele spectacolului din lume e un mare câștig de imagine”, susține președintele FITS.

Revanșa din 2021: două ediții FITS într-un an

FITS își propune să își ia revanșa în 2021, când vor fi organizate nu una, ci două ediții ale festivalului. Pe baza experienței din 2020, artiștii sibieni nu vor să renunțe la ediția online, dar promit că vor reveni pe scenă cu publicul în sală.

„În 2021, . Aceasta este tema ediției de anul viitor a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Acesta este și motorul nostru pentru anul viitor. Avem nevoie cu toții să vedem viitorul de dincolo de anul acesta negru. Să ne recâștigăm încrederea în astăzi, în mâine. Cu tot ceea ce am învățat în acest an, mergem spre 2021 cu mai multă încredere. Vom avea în 2021 două ediții ale festivalului: o ediție online și o ediție offline. Toate cele 500 de spectacole care ar fi trebuit să fie prezentate la Sibiu în 2020 vor fi prezentate publicului în 2021, iar o componentă importantă a ediției de anul viitor va fi cea digitală. Prezentăm în anul 2021 spectacole offline, dar și online – înregistrate sau live din sălile de spectacole”, a precizat Constantin Chiriac.

Astfel, în 2021, festivalul, atât online, cât și offline, este programat în perioada 11-20 iunie. Programul va fi anunțat, ca în fiecare an, de Ziua Mondială a Teatrului, pe 27 martie 2021, când, în funcție de evoluția situației epidemiologice, ar putea fi puse în vânzare și primele bilete.

TIFF 2020: „Ne vom aminti la bere despre haiducia noastră”

Nici la Cluj-Napoca, organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) nu s-au dat bătuți în fața pandemiei, astfel că ediția din 2020 a avut loc offline, în condiții speciale.

„În privința organizării offline, TIFF e singurul. Toate festivalurile s-au amânat. Nu ne putem bate cu pumnii în piept că suntem mai curajoși decât alții, dar până la urmă . TIFF e singurul festival care s-a întâmplat”, spunea, la finalul ediției din acest an, Oana Giurgiu, directorul executiv al festivalului, în Aperitiff, publicația oficială a evenimentului, referindu-se la celelalte festivaluri importante de film din Europa.

Sute de proiecții de film au avut loc între 31 iulie și 9 august în Cluj-Napoca, în locații tradiționale pentru festival sau în unele speciale.

„ATENȚIE! Pentru siguranța dumneavoastră, la intrare se va efectua un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). La intrarea in perimetrul proiecției, se va verifica temperatura fiecărui spectator”, anunțau organizatorii.

De altfel, purtarea măștii a fost obligatorie pentru participanți, iar distanța minimă între persoane a fost de cel puțin 1,5 metri.

Întrebat în Aperitiff cum își va aminti ediția din 2020, managerul festivalului, Cristian Hordilă, a spus că sunt două scenarii: „Primul, dacă la anul lucrurile vor reveni la normal, probabil ne vom aminti povestind la bere despre haiducia noastră. În scenariul doi, dacă va continua pandemia, ne vom aminti tehnic. Vom prelua din experiența de anul acesta pentru a putea organiza următoarea ediție”.

Ediția din 2021 a TIFF, cea cu numărul 20, este programată între 28 mai și 6 iunie 2021, la Cluj-Napoca.

Electric Castle, „înlocuit” de evenimente online și o tabără de creație

Electric Castle, festivalul care readuce la viață celebrul castel Banffy din Bonțida, nu a avut loc anul acesta.

„A fost o perioadă ciudată. În martie se credea ca restricțiile sunt impuse pentru o perioadă scurtă și că evenimentele din vară nu vor fi afectate. Din aprilie am început să lucrăm pe mai multe scenarii, dar în iunie a fost clar că nu se mai poate organiza”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Renate Roca-Rozenberg, PR Manager Electric Castle.

Organizatorii nu s-au dat bătuți, astfel că au pus la cale alte evenimente. Astfel, în decembrie a fost lansat pe Netflix documentarul „Festival – A Concert for No One. A concert for Everyone”, filmat și lansat imediat după perioada de carantină. Acesta reunește trei dintre cele mai cunoscute trupe românești ale momentului, într-o experiență muzicală inedită. Subcarpați, Vița de Vie și Golan susțin, la castelul Banffy, din Bonțida, un concert fără public, fizic, prezent, dar pentru sutele de mii de fani ai festivalului ce ar fi trebuit să-i vadă live, în acele zile, la cea de-a 8-a ediție a Electric Castle. Artiștii cântă, improvizează și vorbesc despre experiența personală a izolării, ce i-a obligat să stea departe de scenă.

Un alt eveniment desfășurat pe parcursul verii a fost EC Creative Camp. Timp de două luni, artiști români din genuri și nivele de notorietate diferite au fost invitați în tabăra de creație de la Tuzla. Aici, li s-a pus la dispoziție spațiul și logistica necesare pentru a putea compune, împreună sau individual, de a schimba idei și de a avea acces la alte zone artistice ce îi pot îmbogăți.

„Am dus acolo, în tabăra de creație, artiști celebri și mai puțin celebri, dar și artiști din alte zone ca să îi inspire și se pare că a funcționat foarte bine, iar proiectul s-a concretizat în multe producții. Un album cu creațiile de acolo urmează să fie lansat în ianuarie sau februarie”, a mai spus, pentru MEDIAFAX, Renate Roca-Rozenberg.

Organizatorii privesc cu speranță spre 2021, un an în care, spun ei, „va fi o altă normalitate, în condiții pe care le vom crea noi”.

A opta ediție a Electric Castle se va desfășura între 14 și 18 iulie 2021. Twenty one pilots, Gorillaz și Deftones sunt capetele de afiș confirmate până acum la ediția de anul viitor.

Afterhills: „Ne-a lipsit energia publicului și vibe-ul artiștilor”

Și ediția din 2020 a celebrului festival AfterHills din Iași a fost reprogramată pentru 2021. „Pentru 2020 ne-am aliniat deciziei globale de a anula această ediție. (…) Cel mai mult ne-a lipsit energia publicului și vibe-ul artiștilor”, au transmis organizatorii pentru MEDIAFAX.

Aceștia au precizat că ediția din 2021 va avea loc „în principiu, în august”, dar că este prematur să fie anunțați artiștii invitați.

„Ediția Afterhills 2021 va face istorie! Abia așteptăm să ne reîntâlnim, să ne îmbrățișăm fericiți, să zâmbim fără măști pe față și să petrecem toată noaptea, ca în vremurile bune!”, au mai transmis organizatorii, potrivit cărora toate biletele achiziționate pentru ediția 2020 devin automat bilete valabile pentru ediția 2021.

Aceeași soartă au avut-o și Untold și Neversea. Festivalul de la Cluj se va desfășura anul viitor între 5 și 8 august, iar cel de la malul mării între 8 și 11 iulie, au anunțat organizatorii.

Sports Festival: A fost un an dificil, dar am reușit să ne adaptăm

Sports Festival este un alt mare eveniment din Cluj care a fost amânat. Cea de-a treia ediție a festivalului dedicat sportului se anunța plină de surprize și includea un super-demonstrativ cu Simona Halep și meciul de retragere al lui Adrian Mutu, la care urmau să participe nume mari din fotbalul mondial precum Andrea Pirlo, Francesco Totti și Alessandro del Pierro.

Organizatorii nu s-au îndepărtat însă de la misiunea lor și au pus la cale, în iunie, primul turneu feminin de tenis de după perioada de izolare, câștigat de Gabriela Ruse, într-o seminifinală cu Irina Begu.

Turneul s-a încheiat cu un demonstrativ de dublu cu Ruse, Simona Halep, Horia Tecău și Marius Copil. Turneul a avut loc fără spectatori, dar a fost o ocazie bună pentru sportivele din România să reintre în teren și să se încălzească pentru marile competiții din circuit.

În septembrie, Sports Festival a organizat Urban Playfield, un alt eveniment dedicat comunității spotive din România, cu public redus. De notorietate este proiectul Biletul de Sănătate: stația sportivă smart din Cluj-Napoca, unde oamenii pot să obțină un bilet de autobuz în schimbul a 20 de genuflexiuni. Peste jumătate de milion de genuflexiuni au fost făcute de clujeni în ultimele 3 luni în această stație.

„A fost un an dificil, am făcut 10% din ce ne-am propus să facem, dar am reușit să ne adaptăm. O lecție valoroasă pe care am învățat-o din sport, joci cât poți de bine, te adaptezi fiecărui joc, indiferent de rezultat, te ridici și mâine muncești din nou”, a spus Mirel Alexa, directorul executiv al Sports Festival.