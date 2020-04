Şefii Eni şi Enel vor primi un nou mandat

Directorii generali ai principalelor grupuri energetice italiene, Eni şi Enel, îşi vor asigura al treilea mandat de trei ani săptămâna viitoare, când autorităţile de la Roma vor decide cine ocupă funcţiile în companiile cheie controlate de stat, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul potrivit Agerpres.

Claudio Descalzi şi Francesco Starace au fost numiţi la conducerea Eni şi, respectiv Enel, în 2014, ambii primind un nou mandat în 2017.Board-urile ambelor companii trebuie numite din nou în luna mai, la fel ca şi în cazul companiilor Leonardo, Terna şi a băncii Monte dei Paschi di Siena. Astfel, Guvernul ar urma să prezinte până în 18 aprilie lista de candidaţi pentru Consiliile de Administraţie, inclusiv directorii generali, susţin sursele.Nominalizările erau aşteptate în martie, dar au fost întârziate din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), care ar urma să provoace celei de-a treia economii a zonei euro cea mai gravă recesiune din istoria sa modernă."Au existat discuţii politice intense între partidele aflate la putere, dar în final Descalzi and Starace vor fi numiţi din nou, este aproape sigur", susţin sursele.Ministerul Economiei nu a dorit să comenteze informaţia, aşa cum au procedat şi reprezentanţii Eni şi Enel.Francesco Starace, în vârstă de 65 de ani, a obţinut recunoaşterea investitorilor pentru rezultatele financiare şi pentru transformarea Enel într-una din cele mai mari şi mai curate companii globale de utilităţi.Luna trecută, Enel SpA a anunţat că nu se aşteaptă ca pandemia să aibă un impact semnificativ asupra rezultatelor sale din acest an, după ce profitul net a crescut în 2019, în linie cu estimările.Cea mai mare companie de utilităţi din Europa a adoptat o serie de măsuri pentru a combate efectele negative ale epidemiei, în scopul asigurării continuităţii depline a serviciilor în toate ţările în care operează.Enel va plăti pentru rezultatele din 2019 dividende de 0,328 euro pe acţiune, peste pragul de 0,32 euro per titlu promis în ultimul plan de afaceri.Compania italiană beneficiază acum de pe urma majorării cheltuielilor cu reţelele digitale. Anul trecut, Enel a devenit prima mare companie europeană de utilităţi care şi-a mutat toate datele în cloud."Cheia este să fii pionier în acest domeniu. Digitalizarea ne protejează continuitatea afacerilor în cazul crizelor bruşte, cum este cea a coronavirusului", a afirmat directorul general al Enel, Francesco Starace.Acesta a dat asigurări că nivelul solid de numerar şi structura mixtă a afacerii permit Enel să facă faţă situaţiilor volatile, cum este actuala criză."(...) nu văd nicio problemă pentru îndeplinirea ţintelor din 2020", a declarat Starace, dând asigurări că va continua creşterea de două cifre a câştigurilor şi a dividendelor.În 2019, Enel a înregistrat o creştere cu 17% a profitului net ordinar, la 4,8 miliarde de euro, sprijinit de rezultatele obţinute la divizia de energie regenerabilă. Totuşi, profitul net pentru 2019 a scăzut cu 55%, din cauza unor cheltuieli de depreciere de 4,3 miliarde de euro, menite să accelereze planurile de a reduce treptat folosirea cărbunelui.Guvernul italian a cerut închiderea centralelor termice pe bază de cărbune până în 2025, deoarece se concentrează pe energie regenerabilă pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.Enel, prezent în 33 de ţări, s-a angajat să cheltuiască aproape 29 de miliarde de euro până în 2022, pentru a extinde reţelele şi capacitatea de energie regenerabilă.Enel este prezent şi în România, unde deţine distribuţiile de energie electrică Muntenia Sud, Dobrogea şi Banat, precum şi capacităţi de producere a energiei regenerabile.