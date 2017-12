Semnal de ALARMĂ pentru Guvern, pe final de an: 'Dacă se continuă ritmul de acum, mulţi întreprinzători se vor gândi să-şi mute afacerile din România'

Semnal de alarmă pentru Guvern, pe final de an. Fondatorul şi CEO-ul Bitdefender, Florin Talpeş, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre cum afectează revoluţia fiscală afacerile întreprinzătorilor români.

Citeşte şi: Olguţa Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'

"Eu încă nu înţeleg dacă este vorba de „revoluţie“. Aş numi-o „voluţie“ fiscală. (...) Ordonanţa de urgenţă prin care a fost modificat Codul Fiscal a avut ca fundament, printre altele, neafectarea salariilor. Dar sunt mai multe categorii – şi aici nu vorbim doar de industria IT – printre care angajaţii din sectorul de cercetare de la stat, persoanele cu handicap, care aveau o scutire legată de impozit. Din nefericire, cei care au gândit această ordonanţă nu s-au gândit şi la aceste categorii. Ne-am trezit în situaţia în care, pentru a menţine salariile programatorilor, va trebui să scoatem bani de undeva. Dacă nu facem asta, salariile scad. Cu alte cuvinte, dacă eu am 100 de lei din care trebuie să plătesc anumite utilităţi, dintr-odată, constat că întreţinerea nu mă mai costă 20 de lei, ci 30 de lei. Dar eu tot 100 de lei am! Până acum, din acea sumă, îmi mai luam şi vreo zece ouă şi îmi ajungeau banii şi pentru carne. După modificările făcute, nu-mi voi mai putea permite toate lucrurile astea. Deci va trebui să tai ceva de pe listă.", a declarat Florin Talpeş.

Întrebat dacă s-a gândit să-şi mute afacerea peste hotare, în urma modificărilor legislative şi fiscale, afaceristul susţine că nu este singurul care a pus în discuţie o asemenea opţiune.

"Dacă se continuă în ritmul ăsta, cred că va fi din ce în ce mai multă lume care-şi va pune această întrebare serios. Să nu uităm că România, din punct de vedere al investitorilor străini, e o ţară de frontieră. N-a ajuns nici măcar ţară emergentă. Deci, atunci când ne uităm la accesul României şi al întreprinderilor din România la investiţii, vedem că e unul foarte limitat. Sunt ţări care au luat-o de la zero tot în ’90, ca noi, dar care au ajuns la un alt stadiu. Mă gândesc doar la faptul că bursa din Varşovia e considerată una dintre cele mai mari 25 de burse ale lumii. Cea din Bucureşti e încă considerată o bursă care se află la început. Deci, când vorbim de poziţionarea în diverse rating-uri la nivel european, contează enorm accesul la finanţe. Vrei să dezvolţi ceva, infrastructură, vrei să dezvolţi o industrie, contează să ai acces la o finanţare cât mai diversificată. România, în stadiul în care e acum, are acces la investiţii foarte limitate.", a conchis Talpeş.

Citeşte şi: Ultimul joc de LOTO din 2017: Ce numere au ieşit câştigătoare la extragerea din 31 decembrie .