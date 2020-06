Lider PMP: Am fost denunțat de senatorul USR, Vlad Alexandrescu

Cătălin Avramescu, susține că a fost denunțat de senatorul USR, Vlad Alexandrescu, cel care îi transmite faptul că promovează o ”ideologie care ne întoarce în Evul Mediu”. Avramescu arată că el predă istoria gândirii politice, dar până acum n-a mai auzit de o ideologie medievală.

”Sunt denunțat de Vlad Alexandrescu. Conform senatorului USR, Avramescu propagă "o ideologie revolută pentru că ne întoarce în Evul Mediu și periculoasă pentru că discriminează categorii de persoane care au dreptul la expresie și la recunoaștere".

Câteva observații.

1. Cum îi spune acelei ideologii? Sunt curios, bănuiesc că politicianul USR știe că ideologiile au nume.

2. Ce ideologii existau în Evul Mediu? Eu predau istoria gândirii politice, însă vă spun sincer că nu știu de existența vreunei "ideologii" medievale. Dar e mereu loc de câte o descoperire a unui savant.

3. Înțeleg că am discriminat împotriva unei "categorii". Care este aceea? "Profesorii" de gender studies?

4. Ce alternativă avem, în spațiul universitar? Să zicem că sunt un critic al astrologiei. Conform logicii politicianului USR, i-am "discriminat" pe astrologi. Sau pe cei care citesc zodiacul prin ziare?

5. Legitimitatea unei științe depinde de nevoia de "recunoaștere" a unei categorii sociale? Curios, pentru că eu credeam că știința urmărește adevărul obiectiv. Other criteria be damned.

6. Înțeleg că știința aceasta minune, "studiul de gen", are o relație speciala cu un grup social. Este, carevasăzică, a lor. Atunci poate ne explica senatorul USR care este diferența între această idee a apartenenței privilegiate și ideea "fizicii germane"? Poate este vreuna, dar îmi scapă nuanțele filologice...

7. În fine, înțeleg că acest "gender", ca deosebit de sexul biologic sau chiar de rolurile culturale (by the way, deja bine studiate de o știință respectabilă, antropologia culturală), este suma autoidentificarilor subiecților în cauză ("Eu, Ion, mă declar femeie"). Dar am atunci o nedumerire epistemologică. Eu credeam că știința urmărește adevărul obiectiv. Dar dacă "genderismul" este chiar o știință, cum se deosebește totuși de un simplu sondaj de opinie?

Cam atât. Ii urez succes distinsului senator în eliminarea pensiilor speciale.”, scrie Cătălin Avramescu.