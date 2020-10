Şerban Nicolae: Listele PSD pe Bucureşti au fost făcute de pierzătorii alegerilor locale

Senatorul Şerban Nicolae a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că niciunul dintre cei cinci senatori PSD de Bucureşti nu a fost propus de organizaţiile din care fac parte pe listele pentru parlamentare, pentru că nu a existat nicio şedinţă a acestora, potrivit Agerpres.

"S-a spus că n-am fost propuşi de niciuna dintre organizaţiile Bucureştiului ale PSD. N-a fost nicio şedinţă în organizaţiile PSD Bucureşti şi lucrul ăsta e arhicunoscut. Niciun parlamentar dintre actualii senatori PSD de Bucureşti, cinci la număr, n-a fost propus de organizaţiile din Bucureşti pentru că n-au fost şedinţe. Propunerile au fost făcute de pierzătorii alegerilor locale. Omeneşte pot să-i înţeleg, au rămas fără serviciu, au rămas pe dinafara şi îşi caută loc în Parlament. E oferta lor pentru bucureşteni: 'Dacă nu ne-aţi vrut primari, revenim ca parlamentari' ", a spus Şerban Nicolae, care deschide lista pe Bucureşti a Partidului Ecologist Român la Senat.

În opinia sa, "PSD a luat-o într-o direcţie total greşită şi într-o direcţie care nu respectă voinţa electoratului".

Citește și: ‘Dle Arafat, cu ajutorul dvs și al bunului Dumnezeu, să avem cât mai multe victime’ – Florin Roman a comis-o rău de tot

"Este cea mai urâtă formă de înşelăciune. Este pe acelaşi plan cu cei care umblă la sacii de voturi după ce se încheie ziua de votare şi care mistifică voinţa electoratului. (...) Nu este niciun fel de diferenţă între cei care pun urmaşii lui Băsescu pe listele PSD, între cei care pun analfabeţi pe listele PNL şi cei care umblă la sacii de voturi, aşa cum au făcut-o cei de la USR", a adăugat senatorul.

El a acuzat în context "un blat transpartinic care s-a extins la o cotă ce nu poate fi suportată".

"Am crezut că un Guvern iresponsabil şi incompetent, aşa cum este Guvernul Orban, trebuie demis. (...) Am constatat că între opinia mea şi cea a conducerii actuale a PSD este o mare diferenţă, în folosul PNL. S-a vorbit de data alegerilor. Rata epidemiei creşte în mod constant (...) şi cu toate astea există un blat transpartinic al marilor partide - că e mai important să avem alegeri. Pentru cine e important? Cei care au pierdut examenul electoral se gândesc să ajungă cât mai repede în Parlament, în condiţiile în care epidemia se întinde cu cifre îngrijorătoare, în condiţiile în care în estul Europei lucrurile nu sunt deloc încurajatoare. (...) Dar la noi există o înţelegere prin care sănătatea trebuie să pice pe planul 2, sunt persoane foarte importante care trebuie să ajungă repede - repede în Parlament. Acest blat transpartinic s-a extins în toate domeniile", a susţinut Nicolae.

Acesta a dorit să precizeze, în contextul reproşurilor care i s-au adus în ultima perioadă de către conducerea PSD, că a avut peste 600 de intervenţii în plen în Parlament într-un singur mandat, peste 1.000 în cele trei mandate, "fiind căutat mereu de colegi".

"Colegii mei mă căutau ca nu cumva să lipsesc, să fiu bolnav, să fiu plecat în delegaţie, pentru că am de făcut un discurs, o lege, pentru că am de corectat proiectele altora şi aşa mai departe. De aceea nu mi-e ruşine cu ceea ce am făcut în Parlament", a spus senatorul Şerban Nicolae.