Serviciul de Ambulanţă Covasna şi-a suplimentat forţele de intervenţie cu 10 cadre medicale din judeţ şi din Braşov

Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Covasna şi-a suplimentat forţele de intervenţie cu încă 10 cadre medicale, dintre care trei sunt detaşate din judeţul Braşov, a declarat joi, managerul instituţiei, Cristian Cimpoi.

Potrivit acestuia, două cadre medicale de la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" din oraşul staţiune Covasna s-au alăturat echipei şi vor lucra în cadrul Serviciului de Ambulanţă până la încetarea stării de urgenţă, potrivit Agerpres.ro.

De asemenea, trei medici rezidenţi din Braşov au fost detaşaţi în judeţul Covasna, iar alţi doi medici specialişti, angajaţi la SAJ Covasna şi aflaţi la cursuri la Târgu Mureş, au fost rechemaţi acasă.

SAJ Covasna a obţinut, totodată, aprobare pentru angajarea a opt persoane, iar până acum a angajat două asistente medicale şi un ambulanţier.

"S-au aprobat 1.000 de posturi, la nivel naţional, pentru serviciile judeţene de ambulanţă, pentru o perioadă determinată de şase luni, iar noi am primit opt posturi (...) Am făcut o procedură rapidă de angajare şi am reuşit să angajăm două asistente medicale şi un ambulanţier. A fost destul de greu, pentru că în această perioadă dificilă există reticenţă şi în rândul cadrelor medicale (...) Totodată, am luat legătura cu Spitalul de Cardiologie din Covasna care ne-a repartizat două colege din Sfântu Gheorghe să lucreze la noi, iar în urma unei adrese pe care am făcut-o către Direcţiile de Sănătate Publică din judeţele Covasna şi Braşov, prin care am solicitat să ne ajute cu personal medical în măsura în care pot, au fost detaşaţi la noi trei medici rezidenţi din Braşov. De asemenea, am chemat acasă doi medici specialişti, angajaţi la SAJ Covasna, care au participat la un curs de medicină de urgenţă la Târgu Mureş, pentru că avem nevoie de ei. În total, acum avem aproape 120 de angajaţi, personal operativ şi dispecerat", a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Cimpoi.

Acesta a precizat că până în prezent un singur angajat din cadrul SAJ Covasna, care lucra şi la secţia UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19, fiind asimptomatic.

Cristian Cimpoi afirmă că instituţia are echipamentele, materialele de protecţie, precum şi dezinfectanţii necesari pentru desfăşurarea activităţii.

"Avem echipamente, dezinfectanţi, tot ce ne trebuie şi pentru personal şi pentru dezinfectarea autospecialelor, dar trebuie să fim în continuare foarte atenţi cum ne echipăm şi ne dezechipăm ca să ne protejăm (...) Am luat măsuri suplimentare de protecţie în zona Sfântu Gheorghe, respectiv în aria de acoperire a staţiei centrale din municipiu, pentru că aici au fost înregistrate cele mai multe cazuri de COVID-19", a mai spus managerul instituţiei.

Potrivit informaţiilor date, joi, publicităţii de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Covasna, în judeţ au fost efectuate peste 1.450 de teste COVID-19, iar aproape 150 au ieşit pozitive.

Cele mai multe cazuri de COVID-19 s-au înregistrat în municipiul Sfântu Gheorghe, aproape 74% din totalul testelor pozitive, dar s-au depistat cazuri de infectare cu noul coronavirus şi la persoane din localităţile Belin (7%), Vâlcele, Covasna, Ojdula şi Hetea (între 1 - 2%), precum şi în alte localităţi sub 1%.