Sezonul al şaselea al emisiunii 'Last week tonight with John Oliver' este disponibil pe HBO GO

Sezonul al şaselea al emisiunii „Ştirile săptămânii cu John Oliver/ Last week tonight with John Oliver”, care a câştigat 12 premii Primetime Emmy de la premiera din 2014, este disponibil pe HBO GO, scrie news.ro.

O analiză satirică şi inspirată a personalităţilor şi evenimentelor, emisiunea îi oferă lui Oliver o platformă unică unde îşi poate exprima vocea distinctă şi perspectiva asupra problemelor sociale, politice sau existenţiale.

Fiecare ediţie este filmată în New York cu câteva ore înainte de premiera de duminică seara de la HBO US.

Fiecare episod are o recapitulare a săptămânii şi prezintă o compilaţie de momente amuzante din ştiri şi o poveste principală despre un anumit subiect. În sezoanele anterioare, Oliver a vorbit despre deşeurile nucleare, fuziunile dintre corporaţii, vaccinuri, legile de votare, Brexit, drepturile persoanelor transgender, neutralitatea internetului, datoriile studenţilor, pedeapsa cu moartea, drone, loterii, Donald Trump şi multe altele.

Sezonul al şaselea din „Ştirile săptămânii cu John Oliver/ Last week tonight with John Oliver” a început pe HBO GO pe 18 februarie, iar la HBO 3 este difuzat din 22 februarie, în fiecare vineri, de la ora 21:00.

John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jon Thoday şi James Taylor sunt producători executivi, iar regizor este Paul Pennolino.