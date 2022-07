Sighişoara Medievală: Tehnică pedagogică medievală de concurenţă între elevi, expusă în premieră la Muzeul de Istorie

"Şi în acest an, Muzeul de Istorie s-a pregătit pentru sezonul turistic şi pentru festivalul medieval. Având în vedere faptul că în acest an se sărbătoresc 500 de ani de existenţă a primei şcoli la Sighişoara, din 1522, am găsit în inventarul muzeului două plăci interesante pe care, studiindu-le, am descoperit că sunt o tehnică pedagogică de a face o concurenţă între elevi şi a-i învăţa cum să înveţe. E o tehnică ce vine din Evul Mediu şi a funcţionat până în secolul al XIX-lea. Se ştie că în acea perioadă se punea accent pe limbile clasice, pe limba greacă şi pe limba latină, şi, în acelaşi timp, pe teologie. Ştiinţele umaniste erau baza şi astfel într-o clasă elevii erau împărţiţi în două grupe, în greci şi în romani", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului de Istorie din Sighişoara, Nicolae Teşculă.Potrivit acestuia, elevii erau aşezaţi în bănci dispuse pe două rânduri, iar în spatele băncilor erau două plăci din lemn pe care scria "Romani cumlaude victores", iar pe verso "Romani turpissime victi" - prima însemna că romanii au câştigat, a doua că romanii au fost înfrânţi, iar celelalte grupe erau grecii: "Graeci cumlaude victores", iar pe verso "Graeci turpissime victi"."Şi astfel, în funcţie de cum răspundeau la întrebări, una din grupe era declarată câştigătoare şi cealaltă devenea înfrântă. A doua zi se relua tot procesul şi astfel copiii reuşeau să înveţe, totul mergea pe memorare să se înveţe anumite citate şi să-şi pună la punct cunoştinţele primite de la profesor. Ei ştiau când ieşeau din clasă dacă azi au fost victorioşi (cumlaude victores) sau înfrânţi (turpissime victi). Deci erau două grupe care se duelau medieval, dar la nivel ştiinţific", a precizat Nicolae Teşculă.Turiştii care participă la Festivalul Sighişoara Medievală pot vedea instrumentele folosite în de cea mai veche tehnică pedagogică de concurenţă între elevi în Turnul cu Ceas, unde au fost expuse exemplarele din 1874, tehnica fiind aplicată din anii 1500.Primăria Sighişoara a anunţat, sâmbătă, că în prima zi a festivalului la Sighişoara au fost aproximativ 4000 de vizitatori.