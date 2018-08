Simona Halep a anuntat ca se retrage de la Connecticut Open

Simona Halep s-a accidentat, în finala pierdută la Cincinnati! Liderul mondial a anuntat ca se retrage de la Connecticut Open. Halep a spus că are o problema la calcaiul lui Ahile si se va odihni saptamana aceasta pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018.

"Din pacate, numarul 1 mondial, Simona Halep, s-a retras de la Connecticut Open din cauza unei accidentari la tendonul lui ahile de la piciorul drept. Fa-te bine repede, Simona! Speram sa te revedem aici la New Haven in 2019", au scris organizatorii turneului pe Twitter.

Simona ar fi trebuit sa joace la New Haven in turul secund cu invingatoarea meciului dintre Ana Bogdan si Camila Giorgi. Sportiva noastra va sustine in curand la New Haven o conferinta de presa unde va oferi mai multe detalii despre starea sa de sanatate.