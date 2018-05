Simona Halep, prima reacţie după calificarea în optimi la Madrid: 'Am un sentiment bun. A fost un meci frumos şi l-am tratat cu mare seriozitate'

Simona Halep, locul I WTA şi deţinătoarea trofeului, a declarat, marţi, că s-a simţit foarte bine la meciul cu Elise Mertens, subliniind că a fost încrezătoare că poate câştiga partida.

"Ştiam că ea vine cu multă încredere. Trebuia să încep puternică şi agresivă, lucru pe care l-am făcut. După câteva ghemuri, m-am simţit foarte bine pe teren. M-am simţit încrezătoare că pot câştiga acest meci. Cred că am jucat bine. Este al doilea meci al turneului. Am un sentiment bun. A fost un meci frumos şi l-am tratat cu mare seriozitate pentru că am jucat împotriva unei sportive care a câştigat deja două turnee pe zgură până acum în acest an", a declarat Halep, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul I WTA şi deţinătoarea trofeului, a învins-o, marţi, cu scorul de 6-0, 6-3, pe belgianca Elise Mertens, locul 16 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory Madrid Open.

În faza următoare, Halep va evolua cu sportiva cehă Kristyna Pliskova, locul 94 WTA, venită din calificări, care a întrecut-o, cu 7-5, 6-2, pe spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 129 WTA, beneficiară a unui wild card.

Simona Halep a învins-o clar în cele două partide jucate până acum pe sora Karolinei Pliskova, 6-1, 6-2, în turul I la Madrid, anul trecut, şi 6-4, 6-4, în turul al doilea la Indian Wells, anul acesta.

Calificarea în optimi este recompensată la Madrid cu un premiu de 77.575 de euro şi cu 120 de puncte WTA.

