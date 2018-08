Simona Halep, primele declarații după ce a ajuns în sferturi la Cincinnati: 'E greu de jucat pe o astfel de vreme'

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o pe australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA, în optimile de finală ale Western&Southern Open, cu scorul de 7-5, 6-4. Tot azi, Halep va trebui să joace încă un meci, în sferturi, cu ucraineanca Lesia Ţurenko, locul 44 WTA, care a învins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-2, pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 49 WTA, într-o oră şi 51 de minute de joc.

”A fost puțin dificil pentru că e o adversară puternică. Amândouă am fost în dificultate, pentru că nu a fost ușor să joci pe o astfel de vreme. Am simțit că ea a greșit mai mult decât mine, am jucat-o mult pe rever și am obligat-o să se miște.Nu am servit foarte puternic, dar am pus mult top spin și asta m-a ajutat”, a declarat Simona Halep, după meciul câștigat cu Barty.

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 61.000 de dolari şi 190 de puncte.