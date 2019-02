Sindicaliștii din Comunicații acuză compania Telekom de sclavie: 'Muncă multă, bani puțini!'

Câteva zeci de membri ai Sindicatului Naţional Telecomunicaţii Mobile (SNTM) au protestat, joi după-amiaza, în faţa sediului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), solicitând implicarea autorităţilor pentru protejarea drepturilor angajaţilor Telekom, potrivit agerpres.ro.

Manifestanţii s-au declarat profund nemulţumiţi de faptul că salariile celor mai mulţi angajaţi ai Telekom sunt foarte mici şi se fac multe concedieri, în ciuda faptului că această companie înregistrează profituri foarte mari în România.

Protestatarii au cerut oprirea numărului mare de concedieri şi au reclamat creşterea volumului de muncă pentru salariaţii rămaşi în companie, susţinând că foarte multe dintre salarii au rămas la fel ca în momentul angajării.

În acest context, sindicaliştii s-au declarat nemulţumiţi de lipsa de implicare a MCSI faţă de problemele angajaţilor companiei Telekom şi au cerut reprezentanţilor ministerului să intervină. Astfel, preşedintele SNTM, Florin Bica, a cerut reprezentanţilor Ministerului Comunicaţiilor să îi protejeze pe angajaţii Telekom.

"Protestul de astăzi are loc din cauză că statul român, care deţine 45,99% din acţiunile Telekom România şi este parte şi în Cosmote, nu întreprinde nimic, iar astfel salariaţii sunt concediaţi, fără să aibă dreptul de şomaj, plătiţi în diverse forme, după cum vrea compania, şi sunt forţaţi propriu-zis să plece. Am fost inclusiv la compania Deutsche Telekom din Germania, ni s-au promis lucruri şi nimic nu s-a rezolvat. Ultima redută ar fi statul român. Am solicitat, de asemenea, instituţiilor abilitate - ITM, Inspecţia Muncii, Ministerul Muncii - să intervină, am dovedit cu hârtii, iar ei au înţeles să le ascundă", a afirmat liderul sindical.

Acesta a subliniat discrepanţa dintre profiturile înregistrate de Telekom în România şi salariile mici ale angajaţilor companiei.

"Noi nu ne opunem afacerii, dar în momentul în care aceste companii aduc în România un miliard de euro ca venituri, iar salariaţii, majoritatea dintre ei, au 1300 sau 1600 de lei salariu, e un pic ciudat. Noi, ca sindicat, am încercat la companie, am cerut măcar să se plece în altfel de condiţii, dar am fost refuzaţi. Şi atunci ne adresăm statului român. De altfel, Ministerul Comunicaţiilor a refuzat continuu să răspundă solicitărilor noastre, printre care şi cele dispuse prin lege", a adăugat Florin Bica.

Liderul sindical s-a mai declarat îngrijorat şi de concedierile masive cu care sunt ameninţaţi angajaţii.

"Anul trecut erau 7.000 de salariaţi, astăzi sunt 5.000 de salariaţi, deci salariaţii dispar. Am luat un tabel de la ITM despre salariaţii Telekom, iar 60-70% dintre salariaţii companiei nu se mai regăsesc. Acum se încearcă propriu-zis lichidarea companiei. Întrebarea noastră către statul român este: are cineva grijă de noi? De asta am venit aici, ca să găsim nişte rezolvări. În niciun caz lucrurile nu trebuie să fie doar în interesul companiei. Salariaţii au fost obligaţi să plătească inclusiv taxa de solidaritate de 2,25%, care revine companiei. Această taxă e suportată doar de salariaţi", a afirmat Florin Bica.

Sindicatul Naţional Telecomunicaţii Mobile a anunţat că va picheta joi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.