Situație GRAVĂ într-un spital din România: 27 de cadre medicale, confirmate pozitiv cu coronavirus

27 de cadre medicale din Spitalul Județean Suceava sunt confirmate pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Este vorba despre 18 medici și 9 asistenți medicali care sunt internați în secția extinsă de Boli Infecțioase.

„Situația cazurilor pozitive de COVID-19 în rândul personalului medical de la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, la data de 23 martie, este următoarea: 18 medici (6%) și 9 asistenți medicali (2%) au fost confirmați pozitiv la infecția cu noul coronavirus", au transmis reprezentanții spitalului într-un comunicat de presă, citează Mediafax.

Potrivit comunicatului, medicii și asistenții sunt internați la izolare în secția extinsă de Boli Infecțioase.

„Precizăm că, de la apariția primelor cazuri de COVID-19 în România, spitalul nostru a făcut toate eforturile și a luat toate măsurile care au fost posibile pentru pregătirea unității medicale față de cazurile de infectare cu noul coronavirus: intervenții de ordin investițional în secțiile de Boli Infecțioase și Pneumologie, pregătirea spațiului pentru linia de analiză a probelor, achiziția echipamentelor și a materialelor necesare secțiilor pentru a fi protejate în fața virusului, în condițiile de dificultăți majore create de furnizorii care se aprovizionau din China. Toate echipamentele care au putut fi achiziționate în noile condiții de pe piață au fost cumpărate; în punctele sensibile din spital, precum UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și ATI numărul dezinfecțiilor a crescut la 3-4/zi; personalul a fost instruit și strictul necesar a fost asigurat", se mai arată în comunicatul transmis de Spitalul Județean Suceava.

În secția Boli Infecțioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecție pentru personalul de intervenție la cazurile suspecte și confirmate cu COVID-19, mai spun reprezentanții spitalului.

„Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privința istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât și cu o criză mondială în ceea ce privește echipamentele de protecție, situație care nu este specifică Spitalului Județean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijență din partea noastră, am făcut tot ce am putut și am achiziționat toate materialele de protecție pe care le-am găsit pe piață. Unii dintre furnizori nu au mai răspuns, alții au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluții, în condiții de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus și în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetățeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur. Vom reuși doar împreună", a mai transmis Spitalul Județean Suceava.