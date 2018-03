Situaţie incredibilă la Galaţi: Locuitorii nu mai primesc căldură şi apă caldă în sistem centralizat

Gălăţenii nu mai beneficiază de căldură şi apă caldă în sistem centralizat, după ce producătorul Electrocentrale a oprit livarea de agent termic către distribuitorul Calorgal ca urmare a înregistrării unor datorii şi a nerespectării unor clauze contractuale, în timp ce se poartă încă negocieri privind asigurarea apei calde în timpul verii.

Citeşte şi: Tăriceanu trage un semnal de ALARMĂ, după desecretizările de la SRI: 'Instituţiile sunt DE DECOR, deciziile se iau în altă parte...'

Directorul general al Electrocentrale Galaţi, Lucian Bălţătescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că din cauza nerespectării de către distribuitorul Calorgal a unor clauze contractuale şi a unor datorii de circa 4 milioane aferente lunii martie s-a decis sistarea producerii de energie termică în municipiul Galaţi.

"Din cauza nerespectării clauzei contractuale, plata în avans, pe care am notificat-o de nenumărate ori către Calorgal şi municipalitate, acum două săptămâni am decis, în prima fază, reducerea parametrilor agentului termic, şi nu oprirea, către populaţie, şcoli şi celelalte instituţii racordate la sistemul centralizat, pentru ca şcolile şi celelalte instituţii racordate la sistemul centralizat să nu aibă de suferit. Conform contractului noi aveam toate drepturile să oprim atunci, dar ne-am gândit la populaţie, la şcoli. Deoarece până la data de 29 martie, ora 24,00, s-a livrat 98 la sută din energia termică comandată de Calorgal pe luna martie, coroborat cu neîncasarea decât în procent de 30 la sută a contravalorii energiei termice livrate, am decis împreună cu administratorul special şi echipa managerială oprirea livrărilor şi implicit oprirea agregatelor energetice. De aseară de la ora 24 noi am sistat livrarea de agent termic către municipiul Galaţi", a spus Bălţătescu, potrivit NEWS.RO.

Astfel, locuitorii municipiului Galaţi nu mai beneficiază nici de încălzire şi nici de apă caldă.

Reprezentantul Electrocentrale Galaţii a adăugat însă că susţine în continuare funcţionarea sistemului centralizat de termoficare, chiar dacă la acesta mai sunt racordate circa 20.000 de apartamente.

"Ne arătăm, în continuare, disponibilitatea pentru găsirea unor soluţii de colaborare. Trebuie avut în vedere scăderea numărului de consumatori. Mai mult, posibilitatea tehnică de a mai regla funcţionarea este din ce în ce mai dificilă pentru noi. Rugăm factorii de decizie ai municipalităţii şi distribuitorului local să analizeze responsabil aceste lucruri. Invităm împreună cu creditorul nostru majoritar şi cu acţionarul nostru majoritar, Ministerul Energiei, să găsim o soluţie comună pentru activitatea pe viitor. Din punctul nostru de vedere, credem că soluţia cea mai bună pentru încălzirea municipiului rămâne tot sistemul centralizat....Noi am gândit la rece şi ne-am dat seama că, oricum, şcolile au azi ultima zi, săptămâna viitoare este vacanţă. Pe 31 martie s-ar fi sistat oricum energia termică în sistem centralizat", a mai spus directorul Electrocentrale Galaţi.

El a mai susţinut că societatea este în curs de elaborare a unei strategii de funcţionare pe timpul sezonului cald în vederea asigurării apei clade către populaţi, pe baza aburului de la Combinatul ArcelorMittal. Totuşi, deocamdată reprezentanţii Electrocentrale şi ai Calorgal nu au ajuns la o înţelegere. Aceasta, pentru că, potrivit directorului Elecetrocentrale, cei de la Calorgal nu doresc să fie livrată o cantitate mai mare de 7.000 de GCal/lună, ceea ce face ca activitatea de producţie a energie termice să nu mai fie rentabilă.

"Suntem în curs de elaborare a unei strategii pentru funcţionarea pe timpul verii, cu abur de la ArcelorMittal. Noi am mers la minimul tehnic, cu eforturi foarte mari ca să susţinem termoficarea cu agregatele energetice. Ca să funcţionăm, ar trebui să livrăm 28.000 de gigacalorii pe lună şi ei au cerut 7.000", a mai spus Bălţătescu.

În municipiul Galaţi au existat de-a lungul timpului numeroase sincope în privinţa asigurării apei calde şi căldurii în sistem centralizat. De altfel, în 2015, Apaterm, fosta societate care asigura distribuţia agentului termic, a ajuns în faliment, fiind înlocuită de Calorgal.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, susţine închiderea sistemului centralizat de termoficare din cauza pierderilor cu care se confruntă societatea Calorgal, aflată în subordinea Consiliului Local, motiv pentru care, a susţinut aplicarea unei măsuri prin care Primăria acordă cetăţenilor, de la sfârşitul lunii iunie a anului trecut, în anumite condiţii, un ajutor financiar de 3.000 de lei în vederea achiziţionării unor surse alternative de încălzire şi apă caldă, măsură sistată temporar.

În municipiul Galaţi sunt 98.000 de apartamente, însă doar circa 20.000 dintre acestea mai depind de sistemul centralizat de termoficare.