Somnul Opoziției l-a crescut pe Satana de Teleorman! E vremea unui lider care chiar să se bată cu PSD!

Singurul lider politic care nu a avut o reacție clară la aberanta decizie a CCR prin care președintele României nu se mai poate opune demiterii șefei DNA este Klaus Iohannis. Va studia cu mare atenție, ne-a asigurat domnul președinte. Și eu, care trăiam cu impresia că semnează tot ce-i pune PSD-ul sub nas, fără să conteste înțelepciunea deciziilor domnului Dragnea...Dincolo de glumă, eu personal sunt tot mai convins că, mai devreme sau mai târziu, domnul Iohannis va face pe placul mafiei pesediste și o va revoca pe doamna Kovesi.

Desigur, ca de obicei, fanii săi imi vor explica de ce aceasta are dreptate și ce strategie genială se află in spatele acestui nou episod de non-kombat a domnului președinte. Fapt este că până și magistrații au criticat dur decizia CCR, fără să mai aștepte publicarea ei in Monitorul Oficial. Iar magistrații, atunci când se opun unui CCR pesedizat, iși riscă carierele: ministrul Justiției ar putea cere Inspecției Judiciare, controlată de Dragnea, cercetarea lor disciplinară și s-ar putea ajunge la sancționarea procurorilor și judecătorilor rebeli. Camelia Bogdan, dată afară din magistratură după ce l-a condamnat pe Dan Voiculescu la zece ani de inchisoare, este cel mai bun exemplu.

Curajul acestor tineri magistrați care ies in stradă și redactează proteste, scoate și mai mult in evidență complicitatea președintelui României.

Problema este că lașitatea lui Klaus Iohannis, dublată de mediocritatea liderilor opoziției parlamentare, țin în viață guvernarea PSD. Nu mai puțin de trei guverne PSD, unul mai stupid decât celălalt, au fost acceptate de către președintele Iohannis. Peste 90% din parlamentarii opoziției primesc salariu – circa 3.000 de euro pe lună – muncind nu mai mult de două zile și jumătate pe săptămână, iar de calitatea activității lor nici nu mai discutăm. Cei mai conștiincioși dintre ei au un program și o atitudine de funcționar amabil, dar plictisit.

Blazați și fără inițiativă.

Orice cetățean care urmărește atent viața politică poate înșira o lungă serie de oportunități ratate, cu sau fără intenție. Spun “cu sau fără intenție” pentru că e plin PNL-ul de foști useliști, care acum ar pleca la PSD sau la formațiunea fantomă condusă de Tăriceanu, dacă li s-ar garanta un loc eligibil la viitoarele alegeri.

Lipsa unei conduceri bătăioase, curajoase – așa cum au fost Emil Boc și Traian Băsesc in anii regimului Iliescu-Năstase – produce efecte. Românii nu mai vor să iasă in stradă, îsi pierd speranța și emigrează – chiar marți au fost prezentate date care arată că fluxul plecărilor din țară este aproape constant.

Chiar dacă minunata noastră opoziție nu pricepe, sau nu vrea să priceapă, eu insist în a spune că fiecare zi cu Dragnea la putere are consecințe grave, care vor fi reparate foarte, foarte, greu. Majoritatea românilor înțeleg și ar face tot ce le stă în puteri să scape de tirania hoților, dar au nevoie de cineva care să ridice steagul și să se pună în fruntea lor. Au nevoie de leadership!

