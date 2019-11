Şoptică (PNL) spune că a stampilat buletinul de vot cu gândul la viitor

Preşedintele filialei judeţene Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), senatorul Costel Şoptică, s-a prezentat, duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, cu speranţa că România va fi reprezentată "cu cinste şi demnitate", potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru continuitate, am votat pentru România normală. Îmi doresc să fim reprezentaţi în continuare în Europa şi în lume cu cinste şi demnitate. Am votat pentru viitorul nostru, al tuturor, al copiilor noştri, al părinţilor noştri", a declarat Şoptică la ieşirea de la vot.Liderul liberal, care s-a prezentat la vot alături de primarul municipiului Botoşani, Cătălin Flutur, dar şi de preşedintele filialei municipale a PNL, Viorel Iliuţă, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte rezultatul alegerilor atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean.