Sorina Pintea: 'Construcția unui nou spital pe platforma Fundeni ar putea începe în 2021'

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, este de părere că anul 2021 reprezintă "o dată rezonabilă" pentru începerea construcţiei unui nou spital pe platforma Fundeni, anunță AGERPRES.

Prezentă luni la evenimentul de marcare a 60 de ani de la înfiinţarea Institutului Clinic Fundeni, Sorina Pintea a fost întrebată de jurnalişti ce le răspunde celor care au susţinut nevoia construcţiei unui nou spital la Fundeni.

"Şi eu am susţinut asta, prin urmare de aceea am şi alocat bani Institutului C. C. Iliescu pentru un studiu de fezabilitate, astfel încât să putem demara construcţia unui nou spital. De fapt, profesorul Bubenek a transmis Ministerului Sănătăţii dorinţa de a face acest lucru, având în vedere că există mai multe probleme funcţionale legate de clădirea respectivă şi iată s-a făcut primul pas - banii alocaţi pentru studiul de fezabilitate. Eu am înţeles că au fost discuţii mai demult legat de spitalele de pe platforma Fundeni, că se dorea chiar crearea unei centru de transplant inimă-plămân în acelaşi loc. Din păcate, lucrurile acestea nu s-au materializat, dar am făcut primii paşi anul acesta", a răspuns ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a precizat că, după finalizarea studiului de fezabilitate, urmează procedurile de licitaţie pentru proiectare şi execuţie, care durează aproximativ un an, motiv pentru care este de părere că anul 2021 e "o dată rezonabilă" pentru începerea construcţiei unui nou spital pe platformă.

"Este vorba de finanţare integrală din bugetul de stat şi, de ce nu, accesarea de fonduri europene, dar în acest moment sursa de finanţare e stipulată - buget de stat", a precizat Pintea.

Ea a informat că pentru studiul de fezabilitate au fost alocaţi 300.000 de lei.

"În acest moment, pentru Institutul Clinic Fundeni vorbim doar de bani pentru reparaţii capitale şi dotarea cu aparatură medicală. Nu s-a discutat despre o clădire nouă pentru înlocuirea efectivă a clădirii Institutului Fundeni în acest moment, vorbesc doar de C. C. Iliescu", a afirmat Pintea.

Ministrul a subliniat însă că, dincolo de cifre, Institutul Fundeni înseamnă mai presus de toate "viaţă, uneori şi moarte şi durere şi fericire şi bucurie".

"Anul trecut ministerul a alocat institutului 3,2 milioane de euro pentru dotare cu echipamente medicale pentru urgenţă şi terapie intensivă, reparaţii capitale şi modernizare în cadrul proiectului de investiţii cu Banca Mondială. Anul acesta continuăm investiţiile în aparatura medicală, am alocat deja 10 milioane de lei şi nu ne vom opri aici, dar toate acestea nu ar fi nimic fără dumneavoastră, fără cei care daţi valoare acestor lucruri. (...) Eu sper că am reînceput noi, cei care conducem destinele acestei ţări, (...) să vă redăm demnitatea celor din corpul medical, astfel încât pacienţii să se simtă în siguranţă aici, la noi acasă", a adăugat Sorina Pintea.

Managerul Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban, a spus că, la aniversarea celor 60 de ani de la înfiinţarea instituţiei, îşi doreşte un spital nou pentru institut.

"Cred că, după 60 de ani de Institut Clinic Fundeni, după 60 de ani în care s-a demonstrat performanţă medicală în toate felurile, după 60 de ani în care s-au făcut generaţii întregi de medici şi de profesori care s-au dus în toată ţara şi în toată lumea, cred că putem să ne gândim cu toţii că un act medical corect înseamnă şi un spital adecvat scopului acesta, deci eu cred că, dacă vrem să vorbim în continuare de performanţă, nu putem vorbi fără un spital nou şi ultramodern. (...) Ministerul Sănătăţii a avut o campanie de dotare şi modernizare a tuturor spitalelor, ceea ce e un lucru bun şi remarcabil, (...) dar cred că, atunci când vorbim de spitale regionale, republicane, metropolitane, trebuie să luăm în calcul că pe platforma Fundeni trebuie făcut un spital. Acest spital se poate numi oricum, important e ca el să fie făcut, să fie un spital nou, pentru că resursa medicală ultraperformantă şi ultraspecializată există şi e păcat să nu profităm de acest lucru", a adăugat Carmen Orban.