Sorina Pintea a semnat ordinele care vizează rezidențiatul. Când va fi susținut examenul

Examenul de rezidențiat va fi susținut în data de 8 decembrie, a declarat ministrul demis al Sănătății, Sorina Pintea, care a precizat că ordinele care vizează examenul au fost semnate și trimise către Monitorul Oficial, scrie Mediafax.

Sorina Pintea a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă orgnizate la sediul Ministerului Sănătății, că examenul de rezidențiat a intrat „în linie dreaptă”, după ce a semnat ordinele și le-a trimis la Monitorul Oficial.

„Astăzi (vineri - n.r) am semnat Ordinele cu privire la rezidențiat, prin urmare, examenul de rezidențiat a intrat în linie dreaptă”, a spus ministrul Sănătății.

Potrivit acesteia, a apărut o nouă prevedere care reglementează speța numărului de locuri, raportat la numărul absolvenților, astfel încât, acestea să fie egale.

„A apărut o nouă prevedere, legată de numărul de locuri, astfel încât acestea să fie egale cu numărul absolvenților. Noi am aprobat printr-o Hotărâre de Guvern o cifră de școlarizare de 4.710 (locuri, n.r). Practic, aceste discuții legate de cifra absolvenților, a pornit de la faptul că s-a speculat în spațiul public că locurile scoase la rezidențiat pe medicină generală sunt mai mici decât numărul absolvenților (...) Avem în România 3.401 absolvenți de medicină generală, numărul locurilor scoase la rezidențiat pe medicină generală este 3.990. Totalul de 4.710 include și zona de medicină dentară și farmacie”, a mai spus Pintea.

Ministrul a menționat și faptul că diferența este foarte mare între numărul absolvenților și numărul locurilor la medicină dentară și farmacie, logica fiind, potrivit acesteia „foarte clară”, în sesnul că, în general, numărul posturilor pentru farmaciști este limitat.

„În general, numărul posturilor pentru faramaciști în spital este limitat. Farmacia, absolventul de farmacie se adresează incusiv zonei private, la fel medicul dentist, care odată ce termină facultatea poate să lucreze într-un cabinet. Așa cum vă spuneam, numărul locurilor la rezidențiat pe aceste specialități se stabilește în urma unor discuții solicitărilor Direcțiilor de Sănătate Publică”, a explicat ministrul demis al Sănătății.

„Acum, pentru că situația e de așa natură, noi teoretic ar trebui să scoatem 3.401 la medicină generală (locuri - n.r), 1.000 de locuri la farmacie, 1.000 la medicină dentară, am considerat că vom merge pe 4.710 și această cifră va fi suplimentată dacă la examenul de rezidențiat se va obține o medie corespunzătoare intrării în rezidențiat. Ca să nu mai bulversăm lucrurile. Pentru că eu am spus-o (…) medicina generală are 3.400 de absolvenți, 3.900 de locuri”, conchide Pintea.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Potrivit legii votată de deputaţi, organizarea examenului de rezidenţiat este posibilă pe 8 decembrie.