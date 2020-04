Specialiştii în securitate cibernetică avertizează companiile că fraudele pe internet cresc în vremuri de criză, iar firmele sunt mai vulnerabile de când angajații lucrează de acasă. În SUA, experţii în securitate spun că numărul de fraude pe internet va fi mai mare decât cel de după criza din 2008, anunță MEDIAFAX.

Restricţiile impuse de pandemia de coronavirus au pus business-urile în faţa unei provocări în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii şi au trimis milioane de angajaţi să lucreze remote de acasă. Nu toate companiile au fost pregătite să îşi desfăşoare activitatea la distanţă, aşa că marea majoritate s-au concentrat doar să facă lucrurile să funţioneze, fără să ţină cont de securitatea informatică a proceselor lor. Specialiştii în securitate cibernetică spun că business-urile româneşti sunt foarte vulnerabile şi sunt în pericol să fie fraudate.

„În România, munca la domiciliu nu a fost o opţiune foarte răspândită în rândul companiilor, altele decât cele din domeniul IT. Principala sarcină a departamentelor interne de IT a fost ca aceste reţele să funcţioneze, securitatea acestor VPN-uri înfiinţate ad-hoc fiind lăsată pe planul doi. Aceste reţele trebuie reconfigurate pentru un nivel ridicat de securitate”, a declarat Gabriel Zgunea, CEO Corporate Intelligence Agency.

În mediul de afaceri românesc nu este foarte dezvoltată cultura prevenţiei, spun specialiştii, aşa că multe dintre business-uri nu îşi fac planuri de risc sau strategii de securitate a proceselor.

„Peste 50% din companiile din România susţin că au fost fraudate în ultimul an. Dar sunt multe companii care nu au raportat pentru că încă nu au descoperit că au fost fraudate. Autosuficienţa managementului, alături de raportarea la costurile prevenţiei ca la o cheltuială inutilă, cum adesea se întâmplă, nasc monştri. Şi aşa ajungem în punctul în care frauda plus costurile de investigare exced cu mult costurile unor acţiuni de prevenţie”, a spus Dan Rusu, specialist în securitate cibernetică şi senior partner Corporate Intelligence Agency.

Specialiştii în securitate cibernetică la nivel mondial spun că criza generată de COVID-19 va genera un număr mai mare de fraude decât criza economică din 2008.

„Logica economică ne spune că frauda se dezvoltă când economia funcţionează, creşte în vremuri de criză şi atinge apogeul când şi panica se instalează. Creşterea numărului de reţele slab securizate sunt surse consistente de informaţii şi potenţial de fraudă pe internet pentru hackeri. Aş putea spune chiar că sunt o mină de aur, pentru atacuri prezente, viitoare sau doar pentru vânzarea datelor obţinute de către aceştia”, a mai spus Gabriel Zgunea.

Iată câteva sfaturi ale specialiștilor pentru securizarea proceselor: „Evaluează foarte strict componenţa şi performanţa departamentelor de control intern, securitate şi antifraudă; analizează out-of-the-box procesele şi procedurile interne din companie, din punct de vedere al securităţii; alocă resurse suplimentare pentru activităţile de know your client/ know your customer; utilizează servicii specializate de competitive şi market intelligence în vederea elaborării unor strategii”.

Statisticile internaţionale arată că, în perioade de criză, companiile mici pot fi fraudate chiar de proprii angajaţi.

„O verificare atentă a candidaţilor înainte de angajare prin verificări în baze de date accesibile publicului cum ar fi portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro) sau la registrul comerţului (recom.ro). Pentru un management al riscului corespunzător, indiferent dacă compania e una mică sau mare, transpunerea dictonului în activitate, va diminua considerabil riscul de fraudă”, a concluzionat Dan Rusu, specialist în securitate cibernetică şi senior partner Corporate Intelligence Agency.