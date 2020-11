Spitalul Județean Timișoara utilizează un sistem de telemedicină pentru pacienţii cu diabet

Spitalul Judeţean Timişoara a implementat un sistem de telemedicină pentru pacienţii cu diabet. Sistemul a primit premiul „Iniţiativa pentru diabet”, din partea Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice. Începând din aprilie, în medie, 3.500 de pacienţi au folosit lunar sistemul, anunță MEDIAFAX.

Vizita la medic s-a schimbat din cauza epidemiei de Covid 19. La Spitalul Județean din Timișoara pacienții de diabet sunt consultați online cu ajutorul sistemului telediabet.ro.

Dan Lazăr are 51 de ani şi conduce o instituţie de formare profesională a adulţilor. În urmă cu patru ani, a aflat că are diabet. De atunci, vizitele la medic, tratamentele şi regimul alimentar sunt un mod de viaţă. Vestea că acum poate beneficia de servicii medicale, direct în living, l-a bucurat. Aşa că apelează la platforma telediabet.ro ori de câte ori are nevoie

„Pe mine m-a ajutat foarte mult. Am economisit timp şi eu zic că nu cred că era nevoie să mă palpeze cineva, sau să îmi ia altfel de măsurători. Economisesc şi timpul dânsului, care poate are cazuri mai grave şi chiar nu cred că actul medical în sine, suferă”, consideră el.

Din aprilie, prin acest sistem au fost făcute zeci de mii de consultații.

„În această perioadă de 6 luni am avut aproximativ 27.000 de consultaţii prin telemedicină, la nivel naţional. Colegii mei au consultat şi au văzut pacienţi din toată ţara, nu doar din judeţul Timiş. Astfel, au reuşit ca o mare majoritate din pacienţi să fie consultaţi de acasă, pot să îşi primească în acest fel reţetele, să fie monitorizaţi, să nu aibă de suferit în această perioadă”, spune Raul Pătraşcu, manager al Spitalului Judeţean Timişoara.

Acum la spital mai ajung doar urgenţele şi cazurile grave. Personalul medical respectă un protocol bine stabilit și, astfel, nimeni nu s-a infectat cu COVID-19, în cele șapte luni de pandemie.

„Nu vom intra cu acelaşi echipament la alt pacient, în alt salon, avem grijă unde punem echipamentul. Echipamentele trebuie să fie depuse în cutia de infecţioase. Personalul este disciplinat, respectă toate măsurile de precauţie”, declară Alin Albai, şeful Secţiei de Diabet de la Spitalul Judeţean Timişoara.