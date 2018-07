Stelian Tănase pune degetul pe rană, după ultimul sondaj CURS: Avem un scenariu apocaliptic

Analistul politic Stelian Tănase face o analiză a ultimului sondaj CURS, cel care evidențiază discrepanța de preferințe electorale între Sud și Transilvania. El arată că avem două scenarii posibile: unul ar fi cel al desprinderii Transilvaniei de țară și al doilea este cel în care autoritățile încep să investească serios pentru a aduce toate regiunile la același nivel economic.

”In ultimul sondaj CURS, observ o depreciere pronunțată a PSD și ridicarea PNL. E si normal după doi ani de guvernare ineficientă, populată de scandaluri, guverne proprii cazute, fără o agenda social-economică, dar cu mari presiuni pe justiție. Dar cifrele care mi-au atras mai mult atenția sunt următoarele:

În Moldova PSD are – 45% PNL – 19%. În Muntenia : PSD – 46%, PNL – 22%. Transilvania e singura provincie istorică în care raportul de forțe dintre PSD și PNL se inversează : PSD – 22%, PNL – 30%. De fapt aceasta este paradigma după care se votează din 1990 încoace. Transilvania hăis, Regatul cea! Sunt două Românii pe care 100 de ani de stat unitar (din care aproape jumate de regim comunist) nu le-a apropiat. Sunt două Românii, două opțiuni f. diferite. Una pro-occidentală, care dorește să se integreze în Europa si să aiba o dezvoltare rapidă. Trasilvania civilizată și harnică, avind o disciplina mai mare, cu un grad de respect pentru om, vorbe, contract mai ridicate. Nu întîmplător aici valorile liberale au o priză mult mai mare. Proprietatea și munca s-au impus mai mult decît în cealaltă Românie.

In Regat – lucrurile stau diferit. PSD domină din 1990 peisajul politico-electoral. Cauzele – urbanizarea mai scăzută în Moldova și Muntenia. Se întîmplă identic și cu gradul de educație. Sărăcia este aici mai pronunțată. Cauzele se cunosc. Cultural vorbind Transilvania e mai aproape de tradiția central- europeană, de Viena/Praga/ Budapesta. În Sud și în Est se resimt inca influențele Istanbulului sub care am a stat 400 de ani. La fel de bine în Moldova se resimte și apăsarea rusească, prin vecina Basarabie (incorporata in Imperiul țarist din 1812), dar și direct prin Moscova, Odesa și Kiev. Transilvania înseamna mai multe etnii și limbi vorbite. Mai multe culte religioase. In Regat limba română si Biserica ortodoxă fac legea.

Constatările de acest tip ar putea continua, dar chestiunea e alta. Luăm aceasta situație ca o fatalitate si ne resemnăm ? Sau încercăm s-o schimbăm. Abia din acest punct începe discuția reală. Cum s-ar face? Avem o gama de scenarii. De la cel apocaliptic, 1/ separarea Transilvanei de Regat (cum a făcut Cehoslovacia în 1993 ) pină la 2/ scenariul meliorist care ar incepe cu construcția de autostrăzi peste munți care să lege provinciile, investiții masive in zonele sărace, mai ales în educație.Pînă cind transilvănenii vor mai accepta să fie ținuți in loc, chiar întorși din drum de votul regățenilor? E o intrebare foarte bună.

Deocamdată clasa politică -atît de obsedată de ea însăși – refuză să ia în discuție un subiect atît de sensibil, unul care nu aduce voturi. Să nu fie prea tîrziu cînd va încerca să o facă. Iată o tema de meditație pentru anul Centenarului”, arată Stelian Tănase, într-un editorial publicat pe blogul personal.