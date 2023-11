Studiul care schimbă tot ce se știe despre COVID 19: Boala afectează creierul

Un studiu realizat în România privind impactul COVID-19 asupra vârstnicilor arată că infecţia provocată SARS-CoV-2 generează modificări sau alterări cognitive în cazul a aproape un sfert dintre pacienţi, după vindecare. Inclusiv persoane care nu fuseseră diagnosticate anterior cu patologie neuro-degenerativă au prezentat , în urma bolii, simptome precum tulburări de memorie şi anxietate, arată rezultatele studiului.

Cercetarea medicală realizată pe 304 pacienţi în vârstă arată că 24%, respectiv 73 dintre pacienţi, au suferit modificări sau alterări cognitive post COVID, iar dintre aceştia 11 au suferit accidente ischemice periferice indiferent de prezenţa aterosclerozei cerebrale, coronariene sau periferice.

De asemenea, 18 pacienţi reprezentând 6% din total, au fost diagnosticaţi nou cu anxietate si depresie, evidenţiind complexitatea impactului asupra sănătăţii mentale, arată rezultatele studiului realizat de Enayati Hospital şi ale cărui rezultate au fost făcute publice joi.

„Nu trebuie să lăsăm 6-12 luni pacientul în aşa-numitul sindromul brain-fog , ceaţă pe creier, el trebuie să se adreseze şi să consulte cât mai repede specialistul în geriatrie şi gerontologie. Noi avem experienţă şi putem să spunem că ne numărăm printre promotorii care au studiat şi creierul, nu doar plămânii atunci când se discută despre infecţia cu Sars-COV-2. Toată lumea a studiat şi a căutat plămânul, toată lumea a monitorizat, din imagistică, toracele. Noi ne-am concentrat pe creier, pentru că este o neuro-inflamaţie, este un sindrom febril în contextul infecţiei cu SARS-Cov-2 şi orice neuro-inflamaţie aduce după sine tot acest tren al patologiei de tip neuro-degenerativ”, a declarat coordonatorul studiului, Ioana Ioancio, medic primar Geriatrie-Gerontologie.

Cercetarea a inclus şi pacienţi care nu fuseseră diagnosticaţi anterior cu patologie neuro-degenerativă, dar care au prezentat simptome precum tulburări de memorie şi anxietate.

Studiul a fost realizat pe pacienţi internaţi sau consultaţi în ambulatoriu în perioada iunie 2022-martie 2023, diagnosticaţi sau nu cu patologie neuro-degenerativă, infectaţi cu SARS-CoV-2. Pacienţii au fost evaluaţi în conformitate cu standardele Comprehensive Geriatric Evaluation (CGA) pentru a identifica sindromul de „long COVID”. Concluziile au evidenţiat că mulţi dintre pacienţi au prezentat modificări semnificative, inclusiv pe imagistica cerebrală, la trei-şase luni după infectarea cu SARS-COV-2.

Echipa medicală care a participat la realizarea acestuia a subliniat avantajele unui ecosistem integrat, care permite monitorizarea atentă a pacienţilor în diverse stadii ale bolii. Coordonatorul studiului a atras atenţia, la rândul său, asupra importanţei diagnosticului precoce şi a abordării multidisciplinare.

„Concluziile acestui studiu reafirmă necesitatea unei abordări personalizate în tratamentul pacienţilor vârstnici cu patologie neuro-degenerativă şi infecţie cu SARS-COV-2”; se arată într-un comunicat dat publicităţii, joi, de către realizatorii studiului.

Conform acestora, cercetarea, intitulată „Patologia neuro-degenerativă cu debut la pacienţii vârstnici infectaţi cu SARS-CoV-2”, a fost prezentată la cea de-a 33-a ediţie a Conferinţei Europene de Alzheimer "New opportunities in dementia care, policy and research", desfăşurată în Helsinki, Finlanda, în perioada 16 - 18 octombrie 2023.