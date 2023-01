Sunt de nouă ori mai multe decese cauzate de vaccin! Vasile Astărăstoae dă de pământ cu CNCAV după dezvăluirea efectelor secundare

Medicul Vasile Astărăstoae, care în timpul pandemiei, s-a opus măsurile restrictive și presiunilor înspre vaccinarea forțată a populației, a analizat raporul privind efectele secundare apărute la românii care s-au vaccinat, fie benevol, fie pentru a mai avea voie să meargă la muncă sau să poată ieși în oraș.

"La sfârșitul anului 2022, cu o discreție suspectă, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) a postat, pe site-ul RO Vaccinare, un raport de activitate pentru perioada 2020-2022, intitulat „ROVACCINARE MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”. Raportul a fost descoperit de presă în ianuarie 2023. Deși acest subiect nu mai face parte dintre preocupările mele, din pură curiozitate l-am citit și pot face câteva comentarii.

Trebuie să remarc de la început concepția și realizarea grafică a Gabrielei Anghel. Dacă mă rezumam doar la acest aspect, raportul m-ar fi convins. Mi-a plăcut mai ales galeria foto din anexe cu „eroii pandemiei”, unii plasați la conducerea diferitelor structuri nemedicale militarizate.

Am făcut însă imprudența de a citi mai mult și atunci au apărut câteva nedumeriri.

În primul rând, ce înseamnă misiune îndeplinită? Pe vremea când erau guralivi, prezenți non-stop în presa scrisă și pe ecranele televizoarelor, membrii CNCAV afirmau că obiectivul lor este de a atinge o rată de vaccinare de 80-90% din populație. Raportul arată că doar… 41,85% din populație s-a vaccinat. Curat misiune îndeplinită…

Apoi, tonul triumfalist al raportului mi-a adus aminte de rapoartele plenarelor de partid (comunist –în vremea când realizam cincinalul în patru ani și jumătate), fapt reflectat și de cuprinsul raportului: Mesajul Președintele României, Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis / Mesajul Prim-ministrului României, Domnul Nicolae Ciucă / Mesajul Președintele CNCAV, Domnul col. dr. Valeriu Gheorghiță / Mesajul Secretarului de Stat al MS, Domnul dr. Andrei Baciu / Aspecte de interes general / Organizare și funcționare CNCAV / Principalele activități CNCAV / etc și se încheie cu Propuneri / Concluzii / Calendarul celor mai relevante momente ale campaniei de vaccinare / Analiza preliminară a eficienței vaccinării împotriva COVID-19 în România / Opisul instrucțiunilor emise de către CNCAV / CNCAV – final de mandat.

Lăsând ironia și micile răutăți deoparte, nu putem să nu constatăm două aspecte: toate cifrele (inclusive cele referitoare la reacțiile adverse) se referă în special la perioada 27.12.2020 – 31.12.2021, iar raportul nu conține măcar o dată sintagma etică medicală.

1. Legat de primul aspect, se afirmă că, în intervalul 27.12.2020 – 31.12.2021, au fost raportate peste 40.000 de reacții adverse imediate la peste 19.000 de persoane și 5 decese postvaccin dintre care la 4 s-a infirmat legătura de cauzalitate cu vaccinul și unul este și acum în analiză. Acest număr este doar vârful icebergului. El trebuie multiplicat de 5 până la 9 ori așa cum cum ne arată numeroase cercetări (e drept nu în România). Deși CNCAV se laudă în raport cu implementarea unei platforme on-line de raportare a reacțiilor adverse suspectate pe teritoriul României, destinată vaccinurilor COVID-19 și disponibilă pe site-ul oficial http://www.anm.ro, înca din 28 decembrie 2020 aceasta nu a fost popularizată și de aceea nu a fost cunoscut aproape de loc de public. În toate aparițiile publice, efectele adverse au fost bagatelizate,iar medicii au fost, prin diferite metode, descurajați să le raporteze. Mai mult, nu a existat o monitorizare a persoanelor vaccinate pentru a se depista reacțiile adverse și complicațiile post-vaccinale. Dar și dacă luăm de bune doar cifrele raportate, trebuie să constatăm că a existat o iatrogenie: peste 19.000 de persoane sănătoase s-au îmbolnăvit din cauza unui act medical – vaccinarea. Statistic e puțin, faptic e îngrijorător.

Anul 2022 nu este deloc pomenit. Este și normal, pentru că ar fi trebuit să se vorbească despre consecințele pe termen mediu și lung, despre tromboze, despre creșterea morbidității prin boli autoimmune, despre excesul de mortalitate, despre „epidemia” de moarte subită preponderent la persoane vaccinate și ar fi trebuit să se emită o explicație. Chiar dacă acceptăm că ele nu sunt urmare a vaccinari, ci a infecției cu SARS-CoV-2 (așa numitul long-covid) atunci sintagma că vaccinul este sigur și eficent pe care s-a construit campania publicitara se dovedește a fi falsă.

2. Legat de al doilea aspect, pe tot parcursul raportului nu găsim nicio singură mențiune despre aspectele etice deși cel puțin câteva componente ale strategiei de vaccinare țin de accest domeniu: autonomia persoanei, non-discriminarea și comunicarea și informarea publicului (care potrivit raportului CNCAV „asigură diseminarea către mass-media și populație, ca unică structură abilitată în domeniu, a informațiilor referitoare la evoluția situației privind vaccinarea, acțiunile dispuse pentru gestionarea acesteia și măsurile întreprinse de autorități pentru realizarea vaccinării propriu-zise și pentru monitorizarea reacțiilor adverse”).

Este normală o asemenea abordare atât timp cât specialiștii în bioetică nu au fost consultați. Prima măsura luată de Domnul Ludovic Orban – Prim Ministru în martie 2020 (cu acordul tacit al PSD și ALDE) a fost să notifice la Strasbourg suspendarea aplicării Convenției de la Oviedo – care statua principiile etice în biomedicină.

În Convenție, autonomia este, fără îndoială, „principiul principal” și a fost consolidată prin instituirea „consimțământului informat”

Acest principiu prezuma că oamenii sunt indivizi autonomi, detașați, care acționează rațional în interesul propriu. În definirea autonomiei (și implicit a consimțământului informat) s-a plecat de la opera lui Immanuel Kant, care a susținut că respectul pentru autonomie decurge din „recunoașterea faptului că toate persoanele au o valoare necondiționată și capacitatea de a-și determina propriul destin moral”.

Cu alte cuvinte, respectarea autonomiei pacientului este o obligație absolută, care se exprimă prin faptul că pacientul trebuie să fie informat pentru a putea lua decizii în virtutea propriilor valori pentru că el are dreptul moral de a trăi în conformitate cu propriile valori. Respectul persoanei este fundamentul relației medic-pacient.

A acționa autonom înseamnă a decide pentru tine însuți. Dar ființa umană este o ființa relațională, experiența sa este definită în principal de conexiunea socială încorporată în relații și dinamica puterii. Fiecare act „autonom” are repercusiuni dincolo de factorul de decizie imediat. De aceea, contexte și practici sociale mai largi pot sprijini sau inhiba alegerea individuală. Relația și interdependența sunt în mod incontestabil elemente cheie ale autonomiei, prin urmare recunoașterea, încorporarea și respectarea acestora trebuie să formeze o bază centrală a furnizării asistenței medicale. Esențial pentru a pune în practică aceste deziderate o constituie o informare corectă și exhaustivă a pacientului mai ales cu privire la riscuri într-un limbaj adecvat.Trebuie să existe un acces real la o varietate de opțiuni.

În lucrarea An ethical framework for public health immunisation programs (NSW Public Health Bulletin 23(6) 111-115 https://doi.org/10.1071/NB11045), profesorul David Isaacs prezintă șapte principii etice unanim acceptate, asociate cu implementarea programelor de imunizare. Printre acestea citez „primitorilor de vaccinuri sau părinților sau îngrijitorilor lor li se vor oferi suficiente informații pentru a respecta autonomia și a lua deciziile informate. Măsurile sau stimulentele pentru a participa la programele de imunizare nu trebuie să fie coercitive. Programele de imunizare a sănătății publice depind de încrederea reciprocă, care poate fi amenințată de circumstanțe precum publicitatea excesivă în mass-media”.

Contrar acestor principii, raportul se laudă cu faptul că au avut o publicitate excesivă în mass-media „pentru susținerea acțiunilor de promovare a mesajelor de vaccinare și responsabilizare socială ce prezintă vaccinarea ca fiind soluția optimă pentru ajungerea la o viață normală, într-un mediu favorabil și sigur”. În plus, materialele informative redactate omit datele relevante, nu oferă o imagine echilibrată a eficacității și ignoră incertitudinile; cea mai comună defecțiune a fost aceea de a oferi o imagine supraoptimistă, subliniind beneficiile și nepomenind despre riscurile și efecte secundare. Grav este că și după ce s-a demonstrat că transmisia virusului nu este oprită prin vaccinare, că vaccinații se pot îmbolnăvi și pot transmite virusurile, materialele nu au fost modificate/actualizate și în acest mod s-a pierdut încrederea populației. Nu mai vorbesc despre clipurile publicitare cu intervențiile unor persoane, care nu conțineau nicio informație și cu care se laudă CNCAV. Le-am urmărit din nou și singurul sentiment pe care mi l-au trezit a fost de rușine pentru cei care recitau textele.

Absolut îngrijorător este faptul că, încălcându-se regulile etice, s-a apelat la responsabilitatea socială și individuală, afirmându-se că prin vaccinarea anti-COVID-19 îi vom proteja pe ceilalți; cei care nu se vaccinează sunt cei care nu au sentimente de compasiune, inculți, inconștienți, un adevărat pericol public, care trebuie discriminați, marginalizați, stigmatizați. Deși raportul nu dezvoltă acest aspect, amintiți-vă de luările de poziție din timpurile crizei pandemice. Acest lucru nu a fost specific doar României. Într-un articol, Shaming unvaccinated people has to stop. We’ve turned into an angry mob and it’s getting ugly Rușinarea oamenilor nevaccinați trebuie să înceteze. Ne-am transformat într-o gloată furioasă și devine urât) publicat pe 16 decembrie 2021 in The Conversation UK, Julian Savulescu și Alberto Giubilini, profesori la Oxford, adepți ai vaccinării anti-COVID, condamnă cu vehemență astfel de practici. Ei arătau „Un canal de știri a întocmit o listă de „anti-vaxxeri care au murit din cauza COVID-19. Există rușine și pe rețelele de socializare. De exemplu, un întreg canal Reddit este dedicat batjocoririi oamenilor care mor după ce au refuzat vaccinul. Acest lucru trebuie să înceteze”. Datorită prestigiului profesional ei au determinat autoritățile și medicii britanici să renunțe în raportări la precizarea statutului de vaccinat/nevaccinat. Nu același lucru s-a întâmplat în România.

Raportul recunoaște indirect că informațiile au fost selectate într-o manieră, care sugerează cenzura. Citez „În vaccinarea împotriva COVID-19, am beneficiat de sinteze de monitorizare cu sprijinul RADOR, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și de suportul AFP, agenția acreditată de META (Facebook) pentru fact-checking în România. Reacțiile au fost preluate în mainstream mass-media și au fost realizate mai multe reportaje privind modul de moderare și de combatere a informațiilor false privind vaccinarea împotriva COVID-19. Postări publicate pe pagina #ROVACCINARE De asemenea, prin postările publicate pe pagină am încurajat implicarea comunităților în descurajarea promovării informațiilor false, raportarea acestora prin mecanismele interne ale rețelelor sociale, dar și semnalarea derapajelor medicilor activi în mass-media la Colegiul Medicilor din România și la CNA. În plus, pentru a semnala veridicitatea canalelor oficiale de comunicare online ale CNCAV, am întreprins demersurile necesare pentru verificarea conturilor oficiale din rețelele sociale și am menținut o strânsă legătură cu reprezentanții META pentru Europa. Cu toate aceste eforturi depuse, fenomenul promovării informațiilor false în grupurile și de conturile din România nu a putut fi stopat. Mecanismele interne de verificare a informațiilor ale platformelor sociale nu sunt calibrate și susțin generarea de conținut propriu, indiferent de natura și veridicitatea acestuia. Cele mai multe informații false au fost promovate după anumite intervenții ale unor medici în emisiuni difuzate de mainstream mass-media și anumitor persoane publice fără expertiză în domeniul sănătății publice, cu preponderență la 3 televiziuni din România”.

Ca să înțelegem, caracterul științific și medical al unor opiinii a fost validat de militari, polițiști, ziariști etc., deveniți cu toții experți în pandemii. După mine este însă preferabila opinia unor profesioniști recunoscuți, cu practică medicală adevărată și fără așa-zisa expertiză în sănătatea publică față de cele ale unor birocrați/politruci obedienți și limitați, fără practică medicală, chiar dacă au o așa-zisă expertiză în așa-zisa sănătate publică. Apropos, stimați membri CNCAV, domnul Vasi Rădulescu atât de apreciat și promovat în raport, ce expertiză are?

Raportul nu pomenește nimic de măsurile coercitive și discriminatorii (condiționarea accesului la locul de muncă, în instituțiile de învățământ de vaccinare) sau stimulative (accesul fără testare în locuri publice a celor vaccinați deși aceștia puteau transmite virusul).

Colegiul Medicilor din România, o spun cu tristețe, s-a preocupat mai mult de sancționarea dizidenților decât de protejarea independenței profesionale a medicilor. A tolerat încălcarea dreptului la intimitate a pacienților prin filmările din terapie intensivă, ieșirile stridente ale unor medici gen Imbri sau Oanceași a lăsat impresia că este o anexă a CNCAV.

În sfârșit, cel care are puterea să suporte limbajul de lemn (prăfuit) și siluirea gramaticii limbii române, acela poate să constate că raportul exprimă, din punct de vedere etic, o concepție periculoasă prin care autonomia individuală poate fi anulată de interesul colectiv, determinând diminuarea sau pierderea interesului pentru fiecare pacient și pentru vulnerabilitatea acestuia. Este ceea ce susține sănătatea publică, care în mod greșit este echivalată cu o disciplină medicală când în fapt ea este de domeniul biopoliticii sau mai precis a politicilor publice în sănătate.

În concluzie, raportul este de fapt o confirmare a faptului că lipsa de încredere a populației în vaccinarea anti-COVID nu se datorează anti-vaxxerilor, ci mai ales politicilor autoritare și a jumătăților de adevăr practicate de cei responsabili de gestionarea crizei pandemice. Și așa, din greșeală în greșeală, a ajuns CNCAV la victoria finală. Misiune îndeplinită.

P.S.1. În 2021, am semnalat faptul că atât timp cât vaccinarea este voluntară și nu obligatorie, fiecare persoană vaccinată trebuie să-și dea consimțământul informat potrivit legii române, care nu a fost suspendată. După un timp îndelungat, mi s-a răspuns că fiecare centru de vaccinare are formulare de consimțământ informat. Am văzut astfel de formulare și am constatat că ele nu îndeplinesc toate cerințele. Concentrarea pe aspecte formale a condus la echivalarea în mod greșit a standardului minim administrativ cu standardul etic superior (de respect și înțelegere). Timpul limitat pentru discuție, informația trunchiată și neprezentarea riscurilor se combină și viciază consimțământul informat.

P.S.2. Pentru corecta informare, menționez că nu am fost cenzurat niciodată pe Facebook și nu am fost chemat să fiu analizat la Colegiu. Nu am decât două explicații: fie nu am reprezentat un pericol public, fie s-au abținut de la o confruntare directă. Exclud varianta că poate au constatat că am dreptate.

P.S.3. Am remarcat că a re-apărut la un post TV expertul Jurma, oracolul de la Timișoara. Corelat cu noua isterie televizată declanșată de epidemia de gripă (17 decese în trei săptămâni) și cu ieșirile acelorași profeți ai apocalipsei COVID, pot prognoza că ne așteaptă măsuri absurde din partea guvernanților. Curând îl vom revedea și pe comandantul Raed Arafat în lupta cu periculosul virus gripal.”, susține Vasile Astărăstoae pe blogul personal.