'Suntem determinaţi să facem din Sălaj un judeţ din care nu se pleacă', spune președintele PNL Sălaj, Lucian Bode

Preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode, a declarat miercuri, după depunerea listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral Judeţean, că îşi doreşte ca o viitoare guvernare liberală să facă din Sălaj, alături de administraţia judeţeană, un loc în care se întorc atât tinerii care au studiat în alte părţi, cât şi cei plecaţi la muncă în străinătate, potrivit Agerpres.

Citește și: DOSAR Consilierul ALDE Gal Avram a primit electrocasnice de peste 60.000 de lei pentru 'AJUTORUL' dat la contractele Covid - Bunurile aveau VICII ASCUNSE



"Dezvoltarea infrastructurii este o condiţie sine qua non pentru stimularea investiţiilor, pentru crearea de locuri de muncă bine plătite. Acest lucru îl va genera în Sălaj finalizarea Autostrăzii Transilvania. Infrastructura de transport va fi coloana vertebrală pe care se va ridica economia României, economia Sălajului. Suntem determinaţi ca printr-o guvernare liberală 2020-2024, în parteneriat cu administraţia liberală de la conducerea judeţului Sălaj, să facem din judeţul Sălaj un judeţ din care nu se pleacă, un judeţ în care tinerii se vor întoarce după ce îşi finalizează studiile, un judeţ în care miile de sălăjeni care îşi câştigă pâinea în afara ţării se vor întoarce şi vor munci aici, în locul în care s-au născut, un judeţ în care seniorii noştri, părinţii şi bunicii noştri, vor avea o bătrâneţe lipsită de griji. Acesta este Sălajul pe care eu mi-l doresc!", a precizat preşedintele PNL Sălaj.

Citește și: 'O avem pe doamna în portofoliu',îi spunea consilierul ALDE 'partenerului de afaceri' cu Unifarm-'Încă nu, analizează pechinezii stocul', se plângea afaceristul



Lucian Bode a precizat că îşi doreşte un nou mandat de deputat din postura de ministru al Transporturilor care, într-un mandat de doar câteva luni, a deblocat proiectul şoselei de centură a Zalăului şi a accelerat lucrările la Autostrada Transilvania, inclusiv pentru sectoarele care trec prin Sălaj.



"Echipa PNL Sălaj vine în faţa alegătorilor, în faţa sălăjenilor, cu aceeaşi dorinţă, şi anume de a dezvolta Sălajul. Din punct de vedere administrativ am făcut un pas mare în 27 septembrie, când sălăjenii l-au ales pe Dinu Iancu Sălăjanu preşedinte al Consiliului Judeţean, din punct de vedere politic vom face un pas important în 6 decembrie, cu ocazia scrutinului parlamentar. (...) Alegând echipa PNL, sălăjenii se vor asigura de un parteneriat strâns între administraţia judeţului Sălaj, Parlament şi Guvern. Ori acest parteneriat este garanţia dezideratului nostru comun, al tuturor sălăjenilor, şi anume, dezvoltarea judeţului Sălaj. Şi eu aici văd o oportunitate istorică. Niciodată în ultimii 16 ani nu am avut această şansă, noi toţi, ca sălăjeni şi niciodată în ultimii 16 ani nu am avut această şansă noi, cei care stăm azi în faţa dumneavoastră, ca oameni politici. Sunt convins că votul din 6 decembrie ne va crea premisele ca peste patru ani să venim în faţa dumneavoastră cu acelaşi slogan, dar la timpul trecut: am dezvoltat Sălajul", a precizat Lucian Bode.

Citește și: DNA despre SPECULA generată de pandemie - 'A fost creat cadrul propice apariției 'indispensabilului traficant de influență''



Reprezentanţii PNL Sălaj, în frunte cu preşedintele organizaţiei judeţene, Lucian Bode şi noul preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, au depus, miercuri, listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral Judeţean.



Ministrul Lucian Bode, preşedintele filialei judeţene, deschide lista la Camera Deputaţilor, fiind urmat de Vasile Bulgărean, Angela Lipo, Traian Iepure, Robert Deak şi Cristian Pop. Pentru prima poziţie pe lista de Senat a fost nominalizat Bogdan Ilea, iar pe următoarele trei locuri se află Nicu Cherecheş, Dana Crişan, Flaviu Ciortea.