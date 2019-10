Suplimentele naturale care previn şi reduc inflamaţiile în corp

Când în organismul uman apare o infecție, o iritație sau o leziune, acesta răspunde prin inflamație. Pe termen scurt, umflarea țesuturilor și creșterea temperaturii sunt eficiente în a contracara problemele. Este vorba de inflamația acută, întâlnită în cazurile de bronșită, sinuzită, dermatită sau infecții ale sistemului respirator.

Însă pe termen lung, inflamația cronică poate cauza la deteriorarea țesuturilor și dureri puternice. Acesta e cazul artritei reumatoide, dar și al bolilor inflamatorii intestinale, bolilor autoimune și alergiilor.

Cum se manifestă inflamația în corp?

În mod normal, inflamația ajută organismul să producă celule albe care să ajute în protejarea imunității. Când sistemul autoimun răspunde prea puternic sau pentru o cauză nepotrivită, poate întreține inflamația pe perioade prea lungi de timp, potrivit doc.ro.

Există 5 semne care te avertizează că te confrunți cu o inflamație în corp:

Durere

Roșeață

Căldură

Umflarea țesutului

Pierderea funcționalității țesutului (a unui organ, precum amigdalele, sau a unor articulații, în cazul artritei)

Există foarte multe medicamente anti-inflamatorii pe piață, care se eliberează cu sau fără prescripție medicală. Din păcate, multe au efecte adverse care se pot dovedi problematice. Antiinflamatoarele nesteroidiene, precum ibuprofenul, poate cauza probleme ale sistemului gastric. Iar antiinflamatoarele foarte puternice de tipul corticosteroizilor, precum prednisolonul, duc în timp la hipertensiune, creșterea în greutate și acnee. De aceea foarte mulți indivizi cu inflamație cronică preferă tratamente naturiste, cu efecte secundare mai puține.

Câteva tratamente naturiste pentru inflamație includ:

Acizii grași Omega 3

Acizii grași Omega 3 sunt un tip de grăsimi sănătoase pentru organism, pe care acesta nu le poate crea de la sine. De aceea, buna lui funcționare se bazează pe alimentația sănătoasă sau pe suplimentele cu acizi grași Omega 3.

Citește și: PANICĂ pe șosea - Un autocar cu 46 de persoane la bord s-a RĂSTURNAT

Alimentele bogate în omega 3 sunt: peștele gras (somon, ton, cod etc.), fructele de mare (creveți, homar, scoici etc.), nucile, semințele de in, de cânepă, de chia, de dovleac și de floarea soarelui, varza, conopida și spanacul. De cele mai multe ori, alimentația obișnuită include prea puține surse de Omega 3. De aceea o putem suplimenta cu capsule de ulei de pește, care vor fi la fel de eficiente.

Studiile au demonstrat eficiența suplimentelor cu Omega 3 pentru reducerea inflamației. De exemplu, aproximativ 59% din participanții unui studiu din 20101 au renunțat cu succes la antiinflamatoarele nesteroidiene în favoarea capsulelor cu ulei de pește.

S-Adenosyl methionina (SAM-e)

S-Adenosyl methionina (prescurtată SAM-e) este o substanță pe care corpurile noastre o crează, cu rol în regularizarea epigenetică a genelor. Suplimentele cu SAM-e sunt prescrise de doctori pentru depresie, osteoartrită și boli ale ficatului produse de inflamație. Doza depinde de gravitatea problemei, și începe de la 200 mg pentru fibromialgie și poate ajunge la 1200 mg pe zi pentru osteoartrită. SAM-e are însă efecte adverse față de multe alte categorii de medicamente, deci adresează-te medicului înainte de a lua aceste suplimente.

Zinc

Zincul are efecte benefice pentru organism, printre care cel mai important este de a reduce stresul oxidativ, situația în care corpul are mai mulți radicali liberi decât antioxidanți. S-a demonstrat că persoanele cu deficiențe de zinc au mai multe șanse de a dezvolta poliartrită. Doza recomandată de zinc pe zi este de 8 mg pentru femei și 11 mg pentru bărbați. Depășirea de 40 mg pe zi poate fi periculoasă, pentru că interacționează cu calciul, diureticele și antibioticele.

Curcuma (turmeric)

Turmericul este o plantă din familia ghimbirului, originară din asia de sud-est. Curcumina este compusul care îi dă culoarea galbenă și are efect antiinflamator în corp. Un studiu2 a demonstrat că turmericul crește sensibilitatea la insulină, corectând hiperglicemia și hyperlipidemia.

Efectul turmericului este foarte potențat, doar 1,5 grame pe zi fiind suficiente pentru un efect de durată. Dacă te confrunți cu inflamație acută precum o răceală banală, sau o inflamație cronică precum colita ulcerativă, încearcă să prepari o dată pe zi o cană de ”lapte auriu”. Dizolvă un sfert sau o jumătate de linguriță de turmeric (după gust) într-o cană de lapte, apoi fierbe-l cu un baton de scorțișoară până atinge temperatura pe care o dorești. Pentru un efect benefic complet, nu adăuga niciun fel de indulcitor laptelui.

Ceai verde

Este un fapt bine cunoscut că popoarele consumatoare de ceai verde se confruntă cu semnificativ mai puține boli inflamatorii. Antioxidanții din ceaiul verde inhibă dezvoltarea substanțelor care induc inflamația. De aceea medicii recomandă aproximativ 300-400 mg de extract de ceai verde pe zi. Consumul de ceai verde preparat este de asemenea benefic, dar atenție la cantitatea de cofeină! Ceaiul verde conține cofeină, mult mai puțină decât într-o ceașcă de cafea, dar care în exces poate crea probleme gastrice precum diareea.

Capsaicina (ardeiul iute)

Deși irită ochii și pielea, capsaicina (substanța usturătoare din ardeiul iute) are efecte benefice în organism. În mod normal, este o substanță care protejează fructul (ardeiul) de păsări și prădători. Aplicată pe zonele inflamate ale corpului, are rolul de a reduce senzația de durere. Plasturii cu capsaicină sunt mai ales folosiți la persoanele cu dureri articulare. Pentru că pot fi folosite doar în zonele afectate, au efect puternic și imediat, eliminând potențialele probleme gastrice ale consumului de ardei iuți.

Extract de gheara-mâţei

Uncaria tomentosa, sau gheara-mâței, este o plantă cățărătoare din America Centrală, cu efect de reducere a inflamației. O cană de ceai de gheara-mâței pe zi, preparat cu 1 gram de plantă la 200 de ml de apă va calma inflamațiile din corp. Sau o poți consuma sub formă de capsule, doza recomandată fiind de 20-60 mg pe zi. Atenție dacă ai fost diagnosticat cu lupus! Gheara-mâței poate cauza insuficiență renală la persoanele cu lupus.

Extractul de tămâie

Extractul rășinei de Boswellia serrata, sau extractul de tămâie, poate reduce senzația de durere și inflamația. Poate chiar opri pierderea cartilajului și poate ajuta pacienții cu osteoartrită în doar 5 zile. Doza recomandată este de 300-500 mg de două-trei ori pe zi.

Întreabă medicul înainte să începi orice tratament naturist pentru inflamație. Există șanse, chiar dacă reduse, ca produsele naturale să interacționeze cu medicamentele pe care le iei deja și să producă efecte adverse.