SURSE din interiorul ședinței PNL: Cum au fost asigurați liberalii că foștii adversari vor vota moțiunea de cenzură

Ludovic Orban a prezentat, marți, în Biroul Executiv, concluzia negocierilor cu partidele parlamentare în vederea susținerii moțiunii de cenzură, au declarat surse liberale pentru MEDIAFAX.

Potrivit surselor citate, Ludovic Orban a spus în ședința Biroului Executiv că USR și PMP și UDMR au anunțat că vor susține moțiunea de cenzură.

Citește și: Ies la suprafață noi informații-cheie în cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat, la telefon, cu Luiza

„După discutiile PNL cu minoritățile: votul va fi la liber, fiecare parlamentar va vota după cum îi dictează conștiința”, au afirmat surse liberale, pentru MEDIAFAX.

Totodată, negocierile cu ALDE nu au fost concluzionate, însă direcția e pozitivă, potrivit liderului PNL, însă va mai exista încă o discuție.

Citește și: Lovitură pentru polițiști! Ordinul ministrului de Interne a fost publicat în Monitorul Oficial

„La discuția cu ALDE la care au participat Toma Petcu, Varujan Vosganian, Popa și Chițoiu: există disponibilitate din partea ALDE de a susține moțiunea de cenzură. Erau interesați de ce o să se întample după. Noi am spus că vrem anticipate, ALDE a spus că nu vrea alegeri anticipate”, le-a spus Orban liberalilor.

Ludovic Orban a declarat după BEX care sunt condițiile Pro România pentru susținerea moțiunii de cenzură:

Citește și: Denise Rifai mitraliază USR-PLUS: ‘Nu e cazul să facem circ politic continuu și gratuit’

„Am avut un calendar de discuții cu toate formațiunile politice și grupurile parlamentare, mai puțin cu PSD. Am avut discuții cu partenerii din Opoziție în primul rând cu care am convenit asupra textului, asupra semnării moțiunii și asupra unui calendar. Ulterior am avut negocieri cu reprezentanții UDMR. De altfel, după discuțiile pe care le-am avut cu președintele UDMR, acesta a anunțat susținerea moțiunii de cenzură. Apoi am avut discuții cu ALDE și Pro România. În aceste ultime două discuții am reținut disponibilitatea celor două formațiuni politice de a susține moțiunea de cenzură. În ceea ce privește poziția Pro România, ei ne-au transmis că așteaptă să vadă în ce măsură premierul Dăncilă va respecta solicitările formulate privitoare la remaniere ca urmare a schimbării configurației politice și de asemenea alte condiții. În mod evident în cazul în care la remaniere nu vor fi îndeplinite aceste condiții, există disponibilitatea din partea parlamentarilor Pro România de a susține moțiunea de cenzură”, a afirmat Orban, după BEX.

Citește și: Ies la suprafață noi informații-cheie în cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat, la telefon, cu Luiza

Totodată, președintele PNL a susținut că moțiunea va fi depusă la momentul oportun.