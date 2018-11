Tariceanu: CVM report is not a legal act, so it cannot be challenged in court

Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în ceea ce privește reformele judiciare și lupta împotriva corupției în cadrul mecanismului de cooperare și verificare sau raportul MCV nu este un act juridic, deci nu poate fi atacat în instanță, Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatul, a declarat miercuri, adăugând că nu a discutat această opțiune cu liderul național al Partidului Social Democrat (PSD), major la guvernare, Liviu Dragnea, despre o astfel de posibilitate.

"Raportul CVM nu este un act juridic, el are câteva recomandări. Deci, pentru a fi clar, nu pot fi contestate în instanță, cu siguranță le voi spune așa, dar cred că cine a vorbit poate că nu a fost suficient de atent (... ) Această declarație ar putea fi supusă unei analize și apoi contestată, dar o astfel de decizie nu a fost luată (...) Nu trebuie să fim confuzi, nu am discutat încă o astfel de opțiune (...) M-am întâlnit aseară, dl Dragnea, dar nu am discutat despre această chestiune ", a spus Tăriceanu la Senat, a cerut să comenteze asupra PSD care se gândește la contestarea raportului MCV la Curtea Europeană de Justiție.

În opinia sa, trebuie analizate recomandările Comisiei Europene.

"Și cred că ar trebui să existe o discuție mai aprofundată cu comisia, cu oficialii CVM. Am văzut o serie de inexactități și cred că, având în vedere abordarea diferită dintre noi și oficialii comisiei - atunci când spun eu înseamnă Parlamentul - și mă întreb: cum este respectată suveranitatea Parlamentului când unii funcționari ai comisiei care nu au nicio legitimitate intră? Pot, prin cererile lor, să influențeze voința Parlamentului și suveranitatea? În al doilea rând, este probabil că în acest litigiu ar fi util, după cum sa discutat mai devreme, să înființeze o comisie de experți în domeniul dreptului român și străin pentru a analiza toate acestea, deoarece din ceea ce am văzut până acum, abordarea comisiei este una foarte subiectivă și nu ține cont de multe elementele pe care le-am prezentat și le-am explicat de ce, de exemplu,eliminarea și numirea procurorilor de rang înalt - este unul dintre exemplele la care am făcut referire și cred că trebuie clarificat ", a spus Tăriceanu.