Ștefan Mandachi, alături de victimele accidentelor rutiere: 'Am rămas înmărmurit'

Ștefan Mandachi, anteprenorul care a construit primul metru de autostradă din Moldova, a fost prezent, duminică, alături de victime ale accidentelor rutiere, acesta spunând, emoționat, cum a rămas înmărmurit când o mamă i-a arătat mașina în care i-au murit patru din cei nouă copii, scrie Mediafax.

Ștefan Mandachi a povestit, duminică, într-o conferință de presă, la Suceava, la care au participat mai multe victime ale accidentelor rutiere, cum a rămas „înmărmurit” când o mamă l-a dus să vadă mașina în care i-au murit patru din cei nouă copii.

„Doamna și domnul Petruț au avut nouă copii și patru dintre ei au murit în accident rutier. Când am ajuns în fața blocului lor, mi-a fost teamă de reacția lor. O mamă care și-a pierdut patru copii... Când am bătut la ușă și mi-a răspuns doamna nu am putut să spun nici . Doamna a fost atât de amabilă, ne-a dus la cimitir, ne-a dus la calea ferată unde mașina a fost lovită de tren. Ce m-a șocat e că în urmă cu doi ani, alți doi oameni au murit acolo, cale ferată nesemnalizată, unde e doar un carton. Doamna ne-a dus și am văzut mașina în care i-au murit patru copii. Am rămas înmărmurit”, a povestit, emoționat, Ștefan Mandachi, care realizează un documentar cu poveștile de viață ale victimelor accidentelor rutiere.

Mai multe victime ale accidentelor rutiere au povestit cum au reușit să treacă peste tragedia care le-a schimbat viața și cum au ajuns să trăiască în scaune cu rotile.

Sucevenilor, Ștefan Mandachi le-a spus că „sunt curajoși”, pentru că „trăiesc în județul morții”, de aceea a ales să își lanseze filmul documentar în Suceava.

„Sunteți niște curajoși, pentru că toți vă aflați în județul în morții. România este țara cu cele mai multe victime din accidente rutiere din Europa, suntem pe locul întâi, iar Suceava este locul unu între județele din România, deci sunteți niște curajoși. Avem oameni care sunt veniți din toate localitățile, de la București, din Cluj, Piatra Neamț, Botoșani, Iași. Când ajungeți la Drăgușeni, să știți că ați ajuns în județul morții, Suceava. Acest eveniment, de fapt nu este un eveniment, este o discuție, pentru că eu îmi voi lansa un proiect de film documentar, nu voi lansa astăzi (duminică - n.r.) filmul documentar care are ca temă consecințele dramatice ale lipsei infrastructurii din România, este o discuție cu victimele din accidentele rutiere și să spunem actorii care impropriu spus joacă în filmul nostru documentar”, a spus Mandachi.

Potrivit anteprenorului care a realizat primul metru de autostradă din Moldova, cea mai mare mare speranță a sucevenilor este „un drum expres în 2028”. „Tot ce ne dau ei e o poveste de adormit copiii. Dacă noi avem o predispoziție către somn, adormim repede”, a avertizat el, spunând că dacă nu vor insista, drumul nu se va realiza.

Întrebat ce îi transmite ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, Ștefan Mandachi a răspuns: „Să vină și el la acest prim metru de autostradă, să vadă cum arată un șantier, să ne invite și pe noi să vedem șantiere. Eu am mers 6.000 de kilometri și nu am văzut niciun șantier”, a spus Mandachi.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova.

Mandachi a anunţat, într-un videoclip postat pe youtube, că a făcut un calcul şi, până acum, a pierdut un an şi jumătate din viaţă la volan, parcurgând mai mult de 500.000 de kilometri în 15 ani de când are permis de conducere, dar şi că în ultimii 30 de ani, pe şoselele din România au murit 60.000 de oameni, echivalentul populaţiei unui oraş precum Alba Iulia.