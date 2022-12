Televiziunea Română: Programe speciale de Crăciun

Colinde, documentare şi concerte, transmisiuni în direct de la Patriarhia Română, Catedrala Sfântul Iosif şi Vatican, filme şi ediţii speciale ale emisiunilor consacrate sunt în grila posturilor Televiziunii Române de Crăciun, informează news.ro.

De acest Crăciun, TVR 1 îi prezintă pe cei mai Izolaţi în România sau ediţii speciale "Bucuria credinţei", "O dată-n viaţă".

Ediţii speciale ale emisiunii "Vedeta familiei" vor fi pe 24 şi 25 decembrie, la TVR 1. Pe lângă concursul celor mai talentaţi copii interpreţi, sâmbătă, de la ora 10.00 şi duminică, de la ora 14.30, vor fi şi momente speciale susţinute de grupul Fantezia şi Elena Gheorghe.

Echipa „Tezaur folcloric" a pregătit întâlniri pentru românii de pretutindeni. În Ajunul Crăciunului, de la ora 13.00 (şi de Crăciun, tot ora 13.00), vor colinda copii. În anul 40 al emisiunii, „Tezaurul folcloric" poposeşte şi la Baia Mare, la un concert aniversar cu Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania.

Sâmbătă, de la ora 14.40, documentarul „Misterele Vaticanului - La cite qui voulait devenir eternelle", de Marc Jampolsky şi Marie Thiry, producţie Franţa-Vatican 2020, arată etapele zidirii cetăţii care adăposteşte o bijuterie arhitecturală, creaţie Bramante - Bazilica Sfântul Petru, precum şi capodoperele lui Michelangelo, ale lui Raphaël, Giotto, Fra Angelico.

Al doilea episod al noii serii de documentare despre „Izolaţi în România", va fi pe 24 decembrie, de la ora 16.30.

Tot în Ajun de Crăciun, ediţie specială „Bucuria credinţei" la TVR 1: jurnalistul Andrei Victor Dochia are alături, de la ora 17.00, doi preoţi din biserici diferite - ortodoxă şi romano-catolică, preoţi care au adus, de-a lungul timpului, prin vorbele lor încărcate de duh, multă bucurie tuturor: Părintele Constantin Necula şi Părintele Francisc Doboş. Despre simbolismul locului naşterii Mântuitorului (peştera), despre Bethleemul de azi, dar şi ca punct de reper al creştinătăţii, oraş al pâinii, cel în care se naşte pâinea cea veşnică, despre împăcare, despre puterea de a redeveni oameni, în ediţia specială „Bucuria credinţei", la TVR 1.

Iuliana Tudor invită publicul, sâmbătă seară, de la ora 20.45, alături de grupuri de colindători şi vedete ale folclorului românesc. „Iată, vin colindători!" este programul devenit tradiţie la TVR 1.

De Sărbătoarea Naşterii Domnului, magazinul religios „Universul credinţei" propune, ca în fiecare an, ediţii speciale. De la ora 10.00, în transmisiune directă la TVR 1, va fi transmisă Liturghia de Crăciun, oficiată la Catedrala Patriarhală de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel. Comentariul aparţine jurnalistului Corneliu Matache.

„Exclusiv în România" va fi la TVR 1 pe 25 decembrie, de la ora 16.00.

Preotul Ciprian Mega, regizor premiat la festivaluri internaţionale, este invitatul special al lui Răzvan Butaru la ediţia „Dosar România" din Ziua de Crăciun, ora 17.00. Cel mai recent premiu obţinut de regizorul preot a venit pentru filmul „Glasul care strigă în pustie", o poveste despre suferinţele părintelui Calciu Dumitreasa.

Spectacolul „O dată-n viaţă" va fi de la 20.45, când Iuliana Tudor a pregătit o ediţie specială a emisiunii, în care nu mai puţin de 5 vedete ale folclorului românesc fac echipă cu 5 tineri laureaţi „Vedeta populară". Nicolae Furdui Iancu, Viorica de la Clejani, Matilda Pascal Cojocăriţa, Constantin Enceanu şi Ion Paladi vin să îi susţină pe Alexandru Brădăţan, Oana Tomoiagă, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan şi Paul Ananie.

Sărbătoarea Crăciunului continuă şi luni, când, dimineaţă, de la ora 10.00, ne bucurăm de un spectacol inedit - „Mirosul Crăciunului", cu cântece de iarnă interpretate de Trupa cu Valoare Adăugată. I se alătură, în calitate de invitaţi speciali, Grigore Leşe (originar din Târgu Lăpuş) şi Ducu Bertzi (originar din Sighetu-Marmaţiei). Completează orchestra Emy Drăgoi şi Jazz Hot Club.

„Câştigă România", ediţie de sărbătoare, va fi la TVR 1 luni, de la ora 21.00. Participă interpreţi de muzică populară: bănăţeanca Andreea Voica, bucureşteanca Maria Buză şi Dinu Iancu Sălăjanu (din Zalău, judeţul Sălaj).

Sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 18.00, este programat filmul „Crăciun în Angel Falls" (SUA, 2017), drama romantică regizată de Bradley Walsh, cu Rachel Boston, Tom Greene, Beau Bridges în distribuţie. Tot sâmbătă, de la ora 22.45, în comedia romantică „Cel mai dulce Crăciun" (SUA, 2020, regia Terry Ingram; cu: Alvina August, Eion Bailey), Molly este proprietara unei brutării-cofetării şi se pregăteşte intens pentru comenzile de Crăciun, iar Josh, un tânăr văduv care-şi creşte singur băieţelul, tocmai s-a stabilit în acelaşi oraş.

În duminica de Crăciun, de la ora 18.00, este programată comedia „Hibernatus" (Franţa, 1969), cu Louis de Funes, Claude Gensac, Bernard Alane, Michael Lonsdale. Filmul în regia lui Edouard Molinaro este despre Paul Fournier, dispărut într-un naufragiu din 1905, la vârsta de 25 de ani şi care este regăsit în Groenlanda, îngheţat, în 1969.

Inspirat din filmul clasic al lui Stanley Kramer din 1963, „O lume nebună, nebună, nebună", producţia „Cursa nebunilor" (SUA, Canada, 2001), este difuzată în premieră de TVR 1 luni, de la ora 22.00. În distribuţie: Rowan Atkinson ("Mr. Bean"), Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., John Cleese.

TVR 2

Ca în fiecare an, TVR 2 respectă tradiţia de a transmite în direct mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii” din Cetatea Eternă a Vaticanului. În Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, emisiunea "Credo" dedică o ediţie specială sărbătorii Naşterii Domnului şi va transmisite Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru. În ziua de Crăciun, de la ora 13.00, sub acelaşi generic, TVR 2 transmite din Piaţa San Pietro ceremonia „Urbi et Orbi” – mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc. Jurnalistul Titi Dincă alături de Preotul Tarciziu Şerban, purtătorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, vor comenta din studioul TVR. În ziua de 25 şi 26 decembrie, de la ora 8:00, sub genericul „Repere sacre”, telespectatorii pot urmări în direct slujba Naşterii Domnului şi Sfânta Liturghie din Catedrala Sfântul Iosif.

În Ajunul Crăciunului, de la ora 15.00, Marina Almăşan a pregătit o ediţie de sărbătoare a emisiunii „Rivalii”.

Paul Surugiu- Fuego va fi şi în Noul An alături de telespectatori, de la ora 21:00, pe 31 decembrie.

"Poveste de Crăciun", de la ora 17:00, este un spectacol cu momente de balet clasic şi modern, coruri de copii din toată ţara.

În Ajun, de la ora 22:25, TVR 2 a pregătit filmul "Miracol de Crăciun" (Canada 2012). Ziua de sărbătoare începe, la ora 10:00, cu „Colinde americane”. De la ora 11:00, "O aventură de Crăciun" (K-9 Adventures: A Christmes Tale - SUA, 2013), o producţie în regia lui Benjamin Gourley, cu: Luke Perry şi Ariana Bagley, în rolurile principale. Documentarul "Ailo: aventuri în Laponia" (AILO: Une Odysee en Laponie - Finlanda, 2018), în regia lui Guillaume Maidatchevsky îl puteţi urmări de la ora 13:30.

Filmele serii de 25 decembrie sunt "Substituire cu bucluc" (Double Trouble – Italia, 1984, de la ora 20,00), cu: Bud Spencer, Terence Hill şi April Clough şi "Crăciun în Louisiana" (Chrismas in Louisiana – SUA, 2019, de la ora 22:00). Pe 26 şi 27 decembrie, de la ora 20.00, la TVR 2 vă invităm la filme de comedie. „Vizitatorii (Les Visiteurs – Franţa, 1993) şi Vizitatorii 2: Culoarele timpului (Les Visiteurs 2: Les couloirs du temps – Franţa, 1998), o poveste năucitoare ce are ca temă întoarcerea în timp. realizată de Jean-Marie Poiré. În distribuţie îi vom recunoaşte pe actorii Jean Reno, Christian Clavier şi Valérie Lemercier.

În anul de graţie 1122, farmecele malefice ale unei vrăjitoare îi trimit pe cavalerul Godefroy de Montmirail şi pe scutierul său, Jacquouille Hoţomanul, într-o călătorie nebunească peste secole, făcându-i să aterizeze în Franţa sfârşitului de secol 20. Nevoiţi să se descurce într-o lume modernă din care nu pricep absolut nimic şi să comunice în dialect medieval cu oamenii zilelor noastre, cei doi eroi trebuie să găsească urgent o cale de a se întoarce acasă teferi.

„Când n-or mai umbla oamenii a colinda, s-a găta lumea". De Crăciun, la TVR 3

Emisiuni şi ediţii speciale, concerte de colinde şi cântece de Crăciun îmbogăţesc oferta TVR 3 din perioada Sărbătorii Naşterii Domnului. Nu lipsesc programele religioase „Spirit şi credinţă" şi „Lumină din lumină", cu transmisiuni în direct.

Peste 500 de colindători îşi unesc glasurile în cel mai mare colind simultan din România! Cunoscute colinde tradiţionale vor răsuna în Ajunul Crăciunului, într-un spectacol tematic de colinde, desfăşurat la Târgu Mureş. Ediţia de sărbătoare „Din bătrâni se povesteşte" se vede pe 24 decembrie, la ora 12.00, la TVR 3.

Concertul Direcţia 5 „Povestea noastră", desfăşurat în această toamnă la Teatrul Naţional din Bucureşti, se vede la TVR 3 sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00.

Vestitorii Naşterii Domnului vin la „Drumul lui Leşe" în Ajunul Crăciunului, de la ora 21.00.

Colindele continuă la TVR 3 şi pe 25 decembrie, când, la ora 12.00, sub genericul „Ia'şi află", urmărim un program de cântece de Crăciun, în interpretrea solistului bucovinean Marius Zgâianu.

La 13.30, şi în ziua de Crăciun, „Vine Cluju' pe la noi". Cum ne-a obişnuit, Sergiu-Vitalian Vaida ne aşteaptă la TVR 3 cu dedicaţii, mesaje şi daruri muzicale de sărbatori şi aşteaptă să primească cetele de colindători în platou.

La „Popasuri folclorice", trăim alături de Maria Tănase Marin, de la ora 16.00, bucuria întâlnirii cu Sofia Vicoveanca, Ioan Bocşa, Marcel Părău şi grupul de colindători din Retiş-Sibiu, Daniela Radu şi grupul de colindători „Bujorelul" din Prahova, Marius Zgâianu şi colindători din Suceava, precum şi colindători din Alba.

„Colindăm, colindăm!" şi de la 17.30, alături de Paula Seling, în concertul de Crăciun susţinut la Filarmonica Oltenia din Craiova. Acompaniată de patru solişti instrumentişti din Republica Moldova, trupa Angry Band, artista creează o atmosferă extrarodinară, transmiţând o emoţie unică. Spectacolul face parte din seria de evenimente derulate în cadrul celei de-a 49-a ediţii a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală".

Iar în seara de Crăciun, de la ora 20.00, este programat spectacolul „Frumos e în septembrie la Veneţia", cu Oana Pellea şi Mircea Rusu.

Luni, la ora 20.00, la TVR 3, va fi difuzat „Christmas Special", un concert extraordinar de Crăciun, susţinut de Band-ul şi Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Târgu Mureş, dirijor Remus Grama.

Sărbători de Crăciun cu spectacole excepţionale la TVR Cultural

Pe 24 decembrie, de la ora 12.00, reportajul 360°GEO poartă telespectatorul în decorul grandios al Munţiilor Pirinei.

În seara de Ajun, de la ora 22.00, va fi difuzat un interviu-eveniment oferit de actorul Robert Powell. Interpretul lui Iisus în filmul lui Zeffirelli şi al lui Mahler în filmul său biografic a cucerit cu farmecul inconfundabil al naratorului din „Viaţa pasională a lui Claude Debussy” şi din „Potopul” de Stravinsky.

Spectacolul de balet „Giselle” este cunoscut ca fiind una dintre marile capodopere romantice. În ziua de Crăciun, de la ora 18:25, la TVR Cultural va fi prezentat integral spectacolul susţinut în cadrul proiectul „Teatru pentru Ucraina”, companie formată din balerini refugiaţi. Balerinii au ajuns şi în Bucureşti cu un titlu clasic, „Giselle” de Adolphe Adam, în coregrafia lui Marius Petipa, după coregrafia lui Jean Coralli şi Julles Perrot. Making-of-ul difuzat TVR Cultural de la ora 18.00 conţine imagini de la studii, repetiţii, culise cât şi interviuri.

Duminică, 25 decembrie, sunt propuse două piese de Teatru TV intrate deja în Arhiva de Aur. De la ora 16.00, "Titanic Vals", o adaptare pentru televiziune a piesei lui Tudor Muşatescu, semnată de regizorul Dinu Cernescu. Din distribuţie fac parte Dem Rădulescu în rolul lui Spirache Necşulescu, Dorina Lazăr, consoarta sa, Tamara Buciuceanu – soacra. De la ora 22:00, este programat spectacolul „Trei generaţii”, de Lucia Demetrius, o producţie a Teatrului Odeon, în regia lui Dinu Cernescu. Adaptarea şi regia pentru televiziune: Dominic Dembinski.