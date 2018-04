The New York Times, The New Yorker şi Reuters, printre premiaţi la Pulitzer 2018

Publicaţiile The New York Times şi The New Yorker au primit luni premiul Pulitzer la categoria ''Servicii Publice" ("Public Service") pentru articolele despre scandalul abuzurilor sexuale asupra femeilor de la Hollywood şi din alte industrii din lume, potrivit agenţiilor de presă, conform Agerpres.

De asemenea, agenţia de presă Reuters a primit două premii Pulitzer, unul la categoria ''jurnalism internaţional'' pentru dezvăluirile despre legăturile dintre preşedintele Filipine Rodrigo Duterte şi patrulele de poliţie însărcinate cu asasinate, iar cel de-al doilea, pentru fotojurnalism. Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, se acordă începând cu anul 1917.