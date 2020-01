Thriller-ul 'Parasite' a fost câștigătorul galei premiilor SAG, anunţându-se favorit pentru Oscar

Thriller-ul sud-coreean "Parasite" a fost câştigătorul neaşteptat al galei premiilor Sindicatului Actorilor americani (SAG), eveniment desfăşurat duminică seară la Los Angeles, în timp ce Joaquin Phoenix şi Renee Zellweger au câştigat premiile pentru actorie şi şi-au cimentat statutul de favoriţi pentru Oscar, transmite luni Reuters, potrivit Agerpres.

"Parasite", o satiră în limba coreeană despre clivajul dintre bogaţi şi săraci din Coreea de Sud, a reuşit să se impună la categoria cel mai bun film în faţa unor producţii "made in Hollywood" care au în distribuţie cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale, aşa cum sunt "The Irishman" şi "Once Upon a Time in Hollywood". Producţia, în regia lui Bong Joon-ho este primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă marele trofeu al galei SAG.Interpretul rolului principal din "Parasite", Song Kang Ho, a declarat că victoria de duminică l-a făcut să se gândească la faptul că "poate că nu am făcut un film chiar prost".Premiile SAG, care se concentrează doar asupra interpretărilor actoriceşti, sunt considerate un indicator al succesului la Oscaruri pentru că actorii reprezintă cel mai mare grup cu drept de vot din cadrul Academiei americane de Film.

Superba interpretare a lui Joaquin Phoenix în rolul unui singuratic care ajunge să fie celebru prin intermediul violenţei în "Joker" i-a adus actorului şi un premiu SAG. "M-am ridicat pe umerii actorului meu preferat - Heath Ledger", a declarat Phoenix duminică, făcând trimitere la actorul ce a câştigat un Oscar postum în 2009 pentru interpretarea pe care i-a dat-o lui Joker, unul dintre duşmanii de moarte ai lui Batman.



Renee Zellweger, la rândul său, a strâns în acest sezon al premiilor industriei cinematografice numeroase acolade în rolul actriţei Judy Garland din filmul biografic "Judy".



Brad Pitt a câştigat şi el un premiu pentru rol secundar cu interpretarea unui fermecător cascador din "Once Upon a Time in Hollywood", iar Laura Dern a primit premiul la categoria rol secundar feminin cu interpretarea unui avocat specializat în divorţuri şi lipsit de scrupule din drama Netflix "Marriage Story".



Drama despre hărţuire sexuală "Bombshell" a pornit printre favorite la gala SAG de duminică, după ce primise patru nominalizări, dar nu a câştigat niciun premiu. O altă mare dezamăgire a serii a fost "Irishman", producţia Netflix cu un buget de 170 de milioane de dolari, în regia lui Martin Scorsese şi cu o distribuţie din care fac parte Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci.