TIFF: 'Toni Erdmann' şi 'Sieranevada', în topul celor mai bune filme din ultimul deceniu

Coproducţia cu participare românească "Toni Erdmann", regizată de Maren Ade, şi lungmetrajul românesc "Sieranevada", regizat de Cristi Puiu, se regăsesc în topul celor mai bune producţii cinematografice din ultimul deceniu întocmit de directorii de programe ai Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter, potrivit Agerpres.

Pe primul loc în acest clasament publicat miercuri se află filmul "Zama" (2017), de Lucrecia Martel, o adaptare pentru marele ecran a romanului existenţial omonim scris de Antonio Di Benedetto.Numind cele 19 filme din topul celor mai bune pelicule din ultimul deceniu, directorii de programe de la TIFF au decis ca "Toni Erdmann" (2016), o tragicomedie regizată de Maren Ade cu participare românească, să ocupe poziţia a doua.Podiumul este completat de drama "Adieu au language" (2014), regizată de Jean-Luc Godard, clasată pe locul al treilea.Lungmetrajul "Moonlight" (2016), regizat de Barry Jenkins şi desemnat cel mai bun film la gala premiilor Oscar din 2017, ocupă poziţia a patra.

Drama familială "Sierenavada" (2016), regizată de cineastul român Cristi Puiu şi inclusă în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, se află pe locul al cincilea.



Topul 10 al celor mai bune filme din ultimul deceniu este completat de următoarele producţii cinematografice:



Locul 6 - "The Assassin" (2016, de Hou Hsiao-hsien) şi "Transit" (2018, de Christian Petzold)



Locul 7 - "Film Socialisme" (2010, de Jean-Luc Godard)



Locul 8 - "Holy Motors" (2012, de Leos Carax) şi "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" (2010, de Apichatpong Weerasethakul)



Locul 9 - "The Master" (2012, de Paul Thomas Anderson), "Ida" (2013, de Pawel Pawlikowski), "Get Out" (2017, de Jordan Peele), "Neighboring Sounds" (2012, de Kleber Mendonca Filho), "Faces Places" (2017, de Agnes Varda şi JR) şi "Vitalina Varela (2019, de Pedro Costa)



Locul 10 - "The Turin Horse" (2011, de Bela Tarr), "Burning" (2018, de Lee Chang-dong), "The Strange Case of Angelica" (2010, de Manoel de Oliveira).