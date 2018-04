INTERVIU - Titus Corlățean, vicepreședinte APCE, despre scandalul de corupție din forul european: 'Să încetăm să mai aruncăm povara pe umerii României'

Comisia de anchetă privind acuzaţiile de corupţie care îi vizează pe actuali sau foşti membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit că există 'o puternică suspiciune că anumiţi membri actuali şi foşti ai APCE s-au implicat în activităţi de corupere în favoarea Azerbaidjanului', în scandalul cunoscut sub numele de 'Caviargate'. Printre cei vizați se află și parlamentarul român Cezar Preda, acuzat de încălcarea codului de conduită și de refuzul colaborării cu anchetatorii.

Senatorul Titus Corlățean, vicepreședinte al APCE și șeful delegației României în forul european, vorbește într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre ce înseamnă acest raport și care sunt consecințele pe care le-ar putea suporta Cezar Preda. Fostul ministru de Externe atrage atenția că acuzațiile cele mai grave din raport sunt la adresa unor parlamentari din țări occidentale, dovadă că nu numai România se confruntă cu flagelul corupției. În privința lui Preda, Corlățean afirmă că toți parlamentarii menționați în raport s-au autosuspendat din îndatoririle de la APCE, iar consecințele concrete urmează să fie stabilite de comisia de regulament a APCE.

Reporter: - Comisia independentă de anchetă a prezentat un raport în care se regăsesc fapte grave ale unor membri APCE. Este menționat înclusiv un parlamentar român. Ce ne spuneți spune despre acest raport, ca vicepreședinte al APCE și șef al delegației României?

Titus Corlățean: - Aş spune că este un raport în premieră al unui organ de investigaţie independent de Consiliul Europei. Am fost printre semnatarii rezoluției care cerea constituirea acestui organism de anchetă și am susținut selecția celor trei membri foarte respectați ai acestui organism de investigație. De mai multă vreme circulau informații despre conduite necorespunzătoare, acte de corupție pe care foști sau actuali membri ai APCE le-au practicat. Acest raport a fost prezentat mai întâi Biroului APCE, cu ușile închise. Eu, fiind vicepreședinte al APCE, am participat. A fost o discuție vie, cu întrebări, răspunsuri, comentarii. Pentru destui a fost un șoc să citească conținutul acestui raport, care, pe scurt, spune că inculsiv în interiorul acestei organizații apreciate la nivel european - este prima organizație paneuropeană în zona liberă - există corupție, conflicte de interese, acțiuni de lobby ilegale în care se rostogolesc foarte mulți bani. Pe scurt, acest raport pune în evidență faptul că foști și actuali membri ai APCE, sublinez - în principal din state vest-europene, cu vechi statut democratic, de exemplu Germania, Marea Britanie, Belgia, Italia, Spania, Austria, ar fi recurs la activități ilegale, neconforme cu statutul de membri ai APCE. Ce este interesant e că marea majoritate a celor menționați în raport provin din state vest-europene și din grupul PPE. Interesant că trei foști lideri ai grupului PPE din APCE sunt menționați aici. Ca să dau un exemplu concret, este menționat cazul unui fost lider PPE, italian. Prin conturile sale și ale soției sale s-ar fi rostogolit două milioane de euro, bani de proveniență azeră. Este de subliniat că acest fenomen există în realitate și e foarte activ și în spațiul vest-european. Ar fi bine de înțeles și în România că maximizăm existența unui fenomen, care este o realitate în România, dar să încetăm să mai aruncăm, mai mult decât este cazul, povara pe umerii României, pentru că în realitate acest fenomen există în toată Europa și, iată, foarte consistent la nivel de oficiali înalți. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ceea ce trebuie făcut, combaterea corupției în României, dar trebuie să fim conștienți că acest fenomen este extrem de grav și în Europa vestică. Suntem maeștri în a ne face rău nouă înșine, iar alți sunt foarte capabili să-și ascundă propriile vulnerabilități și să focuseze discuțiile pe cei din Europa Centrală și de Est. De altfel, eu, în cadrul dezbaterilor cu ușile închise, am și ridicat problema dublelor standarde aplicate statelor membre. Am avut anterior și o surpriză urișă și extrem de neplăcută când am discutat o decizie în APCE, lunile trecute, ca fiecare membru să depună anual declarația de venituri și interese. Am constatat că parlamentari cu greutate din state vechi ale UE s-au opus ca aceste declarații să fie prea amănunțite, prea transparente și au blocat adoptarea. Documentele propune erau oricum sub standardul aplicat României. Am criticat aplicarea unui dublu standard față de statele Central și Est Europene. Acest raport pune în evidență exact o realitate a corupției și conflictului de interese, că lobby-ul pe bani foarte mulți există și generează vulnerabilități față de actori politici din state vest-europene.

Reporter: - Ce părere aveți despre cazul domnului Cezare Preda?

Titus Corlățean: - Sunt menționate o serie e cazuri individuale. Chiar și cei trei membri ai comisiei au menționat că trebuie să fim atenți că sunt nivele diferite de responsabilitate, de culpabilitate. Ele au privit diferite aspecte. Una este tematica corupției, una e tematica conflictului de interese și alta e tematica lobby-ului. Și atunci fiecare caz în parte va trebui examinat, cu specificul elementelor care au fost puse la dispoziție. Noi am luat decizia și am solicitat în biroul APCE ca toți cei menționați, inclusiv parlamentarul din România, să se autosuspende din activitățile și îndatoririle pe care le îndeplinește, până când acest raport va fi analizat foarte serios de comisia de regulament, care va trebui să vină cu o serie de propuneri concrete și la nivel individual, și la nivelul regulilor APCE, ca să nu mai lase loc la greșeli, fie și fără rea intenție din partea raportorilor. Aici a fost vorba despre faptul că unii parlamentari care au mers să observe alegerile în Azerbaidjan și-au schimbat brusc opinia din una foarte critică în una favorabilă progreselor democratice. Trebuie să adaug că în plenul APCE, grupul socialist, din care fac parte, a susținut să avem o dezbatere de urgență pe tema acestui raport. Această dezbatere va avea loc joi și implică o luare de poziție politică a organizației de la Strasbourg față de un flagel care a lovit, iată, și o organizație extrem de respectată în plan european.

Reporter: - Dar ați citit aspectele referitoare la domnul Cezar Preda din raport? Nu par a fi acuzații de corupție, ci doar încălcarea unor coduri de conduită, chestiuni susținute doar de declarații ale unor martori.

Titus Corlățean: - Eu am fost primul român care a citit acest raport. Voi fi prudent în a pune concluzii finale, pentru că doar făcând o trecere revistă factuală a ceea ce i se reproșează domnului Preda, ar fi o serie de elemente care ar constitui incălcarea unor coduri de conduită ale APCE și faptul că nu ar fi dat curs unor solicitrări venite din partea comisiei de anchetă.

Reporter: - Domnul Preda susținea că nu a fost contactat de comisia de anchetă.

Titus Corlățean: - Asta spun, eu sunt prudent în a pune concluzii finale, pentru că sunt câteva elemente care trebuie verificate și aștept totuși concluziile finale ale comisiei de regulament. Vă mai dau un exemplu. Există un al caz în raport, un parlamentar austriac, coraportor în Azerbaidjan. Pe de o parte, comisia afirmă, în termeni extrem de pozitivi, că s-a implicat în dialogul politic cu autoritățile din Azerbaidjan pentru eliberarea deținuților politici, s-a întâlnit cu o serie de ONG-uri, cu membrii familiilor acestor persoane. Comisia afirmă în termeni pozitivi acest lucru. Pe de altă parte, concluzia e că și-a încălcat statutul de neutralitate. Asta a fost concluzia acelor trei membri ai comisiei de anchetă, care au fost judecători. Putem înțelege că pentru judecători faptul că s-a implicat într-o astfel de chestiune l-a scos din statutul de neutralitate și ar fi încălcat un cod de conduită. Deci lucrurile, în anumite cazuri, sunt mai nuanțate și ele trebuie analizate de comisia de regulament.

Reporter: -Pe când am putea avea o concluzie finală a APCE pe marginea raportului?

Titus Corlățean: - Comisia de regulament va prezenta un raport preliminar în dezbaterea de joi. Va fi o prima abordare de natură politică, urmând ca în lunile următoare comisia să vină cu o serie de măsuri la nivel individual și la nivelul modificării unor reguli.

Reporter: - Ce riscă persoanele menționate în raport?

Titus Corlățean: - Ele deja s-au suspendat din funcțiunile pe care le îndeplineau. Mă refer în special la pozițiile de raportor, care au generat suspiciuni, membri în comisii de supervizare a alegerilor.

Reporter: - Dumneavostră ați avut o discuție cu domnul Cezar Preda după publicarea raportului?

Titus Corlățean: - E firesc că am avut o discuție. Și nu doar cu domnia sa, ci și cu alți parlamentari care sunt menționați aici. Sunt prudent și aștept totuși concluziile comisiei de regulament, singura autorizată să proceseze informațiile din raport.

Reporter: - Credeți că raportul poate constitui un punct de plecare pentru eventuale acțiuni în justiție în statele din care provin persoanele vizate?

Titus Corlățean: - Eu sunt, vă spuneam, prudent cu privire la cazurile individuale, dar acolo unde este, de exemplu, menționat cazul parlamentarului italian prin conturile căruia au trecut două milioane de euro, dați-mi voie să cred că în astfel de situații este posibilă o astfel de chestiune. numai că sunt situații și situații. Unele sunt de o modestă gravitate, se referă la încălcarea unor coduri de conduită, unde trebuie văzut dacă a fost intenție, culpă, dacă regulile au fost suficient de clare.