Toader explică scrisoarea către miniștrii din UE: A avut obiectiv cunoașterea realității juridice

Tudorel Toader a declarat că scrisoarea transmisă către miniștrii de Justiție din statele Uniunii Europene cu privire la revocarea Laurei Codruța Kovesi a avut drept scop informarea cu privire la realitatea juridică, fără să fi fost formulate critici și păreri, subliniind că nu aștepta răspuns.

„Scrisoarea nu am spus că a respectat, că nu a respectat, a fost o simplă infomare. Eu am pornit de la convingerea pe care o am și acum că o decizie la nivel european, chiar dacă are o puternică componentă politică, trebuie să se bazeze pe cunoașterea realității juridice. Nu am făcut păreri, nu am formulat critici, ci am formulat pasaje din câteva decizii ale Curții Constituționale au constatat respectivele conflicte. Nu am cerut să mi se răspundă. Am văzut reacții pro și contra. A avut un singur obiectiv: cunoașterea realității juridice”, a declarat Tudorel Toader la RomâniaTv.

Tudorel Toader a transmis recent o scrisoare miniştrilor de justiţie din statele Uniunii Europene, în care a prezentat întreaga situație privin revocarea de la DNA a Laurei Codruţa Kovesi, în contextul în care aceasta candidează pentru şefia Parchetului European.

Toader a vorbit în document despre protocoale, subliniind că au fost criticate de liderii europeni. Ministrul a precizat că unul dintre protocoalele secrete a fost semnat chiar de Laura Codruța Kovesi.