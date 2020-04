Toate concertele şi festivalurile programate vara aceasta să aibă loc în Germania au fost anulate în urma prelungirii restricţiilor impuse de autorităţi în încercarea de a combate răspândirea Covid-19, potrivit news.ro.

Cancelarul Angela Merkel a anunţat miercuri că restricţiile privind adunările vor fi în vigoare până pe 31 august. Măsurile au fost luate pentru a permite repornirea graduală a economiei, aflată în blocaj de mai mult de o lună.

Astfel, festivaluri ca Rock am Ring, Rock im Park şi Wacken, unde urmau să cânte trupe precum Green Day, System of a Down, The Offspring, Slipknot şi Judas Priest au fost anulate.

„Pentru organizatori şi echipele lor, artişi şi cei 175.000 de fani care voiau să marcheze a 35-a aniversare Rock am Ring şi a 25-a Rock im Park în primul weekend din iunie, această decizie este, desigur, dezamăgitoare”, au transmis organizatorii într-un mesaj online. „Producătorii înţeleg deplin măsura inevitabilă în interesul siguranţei şi sănătăţii tuturor celor implicaţi”.

Cele două festivaluri au fost reprogramate pentru 11 - 13 iunie 2021.

Wacken, unul dintre cele mai populare festivaluri rock din Europa, trebuia să înceapă pe 30 iulie. Aici urmau să cânte L.A. Guns, Slipknot şi Judas Priest, între altele.

„Cu mare tristeţe trebuie să anunţăm că anul acesta nu va exista Wacken Open Air", au publicat organizatorii. „Susţinem decizia Guvernului german în această situaţie dificilă pentru întreaga lume. Rămâneţi sănătoşi. În metal ne încredem!”. Detalii referitoare la perioada în care va avea loc din nou festivalul urmează să fie anunţate.

Toate cele trei festivaluri erau sold-out.

Nu este clar în ce măsură vor putea fi rambursate biletele.

În Germania, de la izbucnirea epidemiei, au fost înregistrate peste 132.000 de cazuri şi aproximativ 3.600 de decese.