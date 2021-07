Tom Hanks va colabora cu regizorul Wes Anderson în următorul film al acestuia

- Actorul american Tom Hanks, recompensat cu două premii Oscar, va juca în următorul film al regizorului Wes Anderson, al cărui titlu oficial nu a fost deocamdată anunţat, informează site-ul revistei Variety.

Starul hollywoodian va interpreta un rol secundar în această producţie cinematografică, din distribuţia căreia vor face parte actori foarte apreciaţi, precum Tilda Swinton, Bill Murray şi Adrian Brody. Proiectul marchează prima colaborare a actorului Tom Hanks cu regizorul Wes Anderson.

Tom Hanks a căutat întotdeauna să lucreze cu regizori de top pe parcursul carierei sale prestigioase şi a colaborat în trecut cu cineaşti celebri, precum Steven Spielberg, Jonathan Demme, Paul Greengrass, Robert Zemeckis şi fraţii Coen, informează Agerpres.

Noul proiect al cineastului Wes Anderson, renumit pentru meticulozitatea cu care construieşte scene extrem de vizuale în filmele sale şi al cărui cel mai recent lungmetraj, "The French Dispatch", a avut premiera la Festivalul de la Cannes, unde a beneficiat de recenzii pozitive, va avea premiera anul viitor. "The French Dispatch", distribuit de Searchlight Picture, va intra în cinematografe pe 22 octombrie şi îi are în distribuţie pe actorii Frances McDormand, Timothee Chalamet, Elisabet Moss, Willem Dafoe şi Jeffrey Wright, alături de Adrian Brody, Bill Murray şi Tilda Swinton.

Tom Hanks a jucat recent într-o dramă despre Al Doilea Război Mondial, "Greyhound", produsă de Apple TV Plus, şi a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea prezentatorului TV Fred Rogers în filmul "A Beautiful Day in the Neighborhood". Starul hollywoodian va putea fi văzut în curând într-o versiune live-action a filmului "Pinocchio", care va avea premiera pe platforma Disney Plus, precum şi în rolul colonelului Tom Parker într-un film despre viaţa şi cariera cântăreţului Elvis Presley, regizat de Baz Luhrmann.