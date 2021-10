Tot mai multe celebrități îmbrățișează NFT-urile. Următorii câțiva ani vor fi probabil foarte interesanți

Piața tokenurilor nefungibile (NFT) este în creștere. Potrivit unui nou raport al platformei de analiză DappRadar, volumul comerțului cu NFT a crescut cu peste 10 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2021, o creștere de șapte ori față de cifra din trimestrul precedent. Deși o parte semnificativă a acestei acțiuni provine de la hituri fugitive precum NBA Top Shot, CryptoPunks și platforma de jocuri Axie Infinity, cazurile de utilizare NFT proliferează rapid pe măsură ce creatorii își recunosc potențialul, conform cointelegraph.com

În trecutul nu prea îndepărtat, celebritățile dornice să profite de pe urma scenei cripto înfloritoare aveau puține opțiuni. De cele mai multe ori, aceștia s-au limitat la șilingul unei oferte inițiale de monede (ICO) sau la a-și investi proprii bani într-o startup pe care o considerau promițătoare. Cu toate acestea, mulțumită NFT-urilor, aceștia își pot valorifica acum atracția de vedetă lansând obiecte de colecție digitale căutate care reprezintă, ei bine, aproape orice: opere de artă, albume, cărți de schimb sau marfă. Aceste obiecte de colecție tokenizate pot fi apoi tranzacționate pe piața liberă între fani și investitori.

Industria muzicală este un teren de probă perfect pentru NFT

De la muzicieni și sportivi la actori și supermodele, celebritățile proeminente sunt ocupate cu baterea și licitația unei game amețitoare de active și mărfuri bazate pe blockchain, care atrag mulțimea expertă în digital. Prin intermediul NFT, personalitățile publice se pot conecta cu fanii într-un tărâm digital și pot deschide un nou flux de venituri în chilipir.

La începutul acestui an, muzicianul canadian Grimes a vândut NFT-uri în valoare de aproape 6 milioane de dolari, cuprinzând lucrări de artă și animații audio-vizuale. În timp ce unele jetoane erau unice, alte articole mai ieftine aveau mii de copii. Deși acest fapt pare să contrazică conceptul NFT - nu se presupune că fiecare NFT este unic? — „duplicatele” în cauză au strâns peste 5 milioane de dolari.

Poate că nu este surprinzător faptul că muzicienii folosesc din ce în ce mai mult NFT-urile pentru a-și suplimenta veniturile: trecerea la streaming în ultimul deceniu a afectat masiv puterea de câștig a artiștilor. Pandemia globală de COVID-19 a dat, de asemenea, o lovitură uriașă industriei, deoarece mulți muzicieni s-au bazat pe spectacol live pentru venituri. Printre actele care s-au alăturat lui Grimes în adăpostul NFT se numără Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, Shakira, Lewis Capaldi, Steve Aoki, Shawn Mendes, Kings of Leon, Soulja Boy și Aphex Twin.

Dintre toate numele de mai sus, Kings of Leon a făcut, probabil, cea mai mare explozie prin semnarea noului lor album, When You See Yourself , și a strâns 2 milioane de dolari în acest proces. Interesant este că lansarea a inclus o jumătate de duzină de licitații de bilet de aur, jetoanele rezultate dând dreptul deținătorului de locuri din primul rând la un spectacol din fiecare turneu Kings of Leon pe viață. Între timp, jetoanele de album la prețul de 50 USD au inclus un vinil în ediție limitată.

untem mândri să sprijinim lansarea foarte anticipată a NFT a lui Katy Perry în decembrie, care sărbătorește viitoarea ei rezidență Play la hotelul Resorts World Las Vegas. Katy este una dintre cele mai bine vândute artiști din lume, toate cele șase albume ale sale depășind un miliard de streamuri pe Spotify. Interesant este că NFT-urile vor include atât obiecte de colecție digitale, cât și experiențe IRL - așa că există ceva pentru toată lumea.

Creativitatea se află în centrul acestor proiecte, iar noi cazuri de utilizare NFT apar tot timpul. Luați piața Royal, bazată pe blockchain, de exemplu, care permite utilizatorilor să cumpere părți ale melodiilor care le plac și să câștige drepturi de autor pe măsură ce aceleași piese ajung la popularitate. Între timp, artiștii pot să-și păstreze majoritatea drepturilor asupra lucrărilor lor, în timp ce accesează finanțare directă de la cei mai mari susținători ai lor. Potrivit lui Royal, este un sistem „în care artiștii și fanii pot beneficia reciproc, fără a se baza pe intermediari care iau majoritatea profiturilor”. O idee bună, desigur, și ne întrebăm ce cred șefii caselor de discuri despre asta.

De la TopShot la Topps

Muzica s-ar putea dovedi a fi cel mai mare factor în împingerea NFT-urilor în curentul mainstream – dar vedetele sportului îmbrățișează, de asemenea, NFT-urile în masă.

Desigur, nu putem discuta despre intersecția dintre blockchain și sport fără a face referire la NBA Top Shot, jocul de schimb de cărți de baschet care și-a transformat creatorul Dapper Labs într-o companie de miliarde de dolari . Top Shot le oferă fanaticilor NBA oportunitatea de a cumpăra, vinde și tranzacționa clipuri video cu licență oficială ale momentelor emblematice, cum ar fi lovitura inversă cu două mâini a lui Lebron împotriva Houston Rockets în februarie – 219.000 de dolari este cea mai mică cerere, FYI. Pentru a nu crede că tranzacționarea este concentrată într-un nucleu de neclintiți, Top Shot a facilitat peste 13 milioane de tranzacții în timp ce a încorporat peste un milion de utilizatori.

Inutil să spun că această formulă este reprodusă în alte sporturi, inclusiv baseball ( Tops MLB ), fotbal ( Sorare , Socios ) și curse cu motor ( F1 Delta Time ). ONE Championship, cea mai mare promovare de arte marțiale mixte (MMA) din Asia, a anunțat recent că va lansa o piață pe blockchain-ul Theta, cu NFT-uri care oferă acces exclusiv la beneficii din lumea reală, cum ar fi permise în culise, locuri lângă ring și alți fani personalizați. experiențe. Sportivii individuali își mobilizează, de asemenea, bazele de fani prin drop-uri speciale NFT, campionul la categoria grea Tyson Fury vânzând un simbol unic.pentru doar un milion de dolari. Cumpărătorul a primit, de asemenea, o pictură fizică a operei de artă, mănuși de box semnate și un videoclip personal de la autoproclamatul Rege țigan.

Este firesc să ne întrebăm unde mergem de aici. Va izbucni bula NFT, lăsând fanii și investitorii să dețină un tezaur de obiecte de colecție digitale? Sau vom vedea că apar cazuri de utilizare mai creative, cu NFT-urile care oferă fanilor tot felul de avantaje ingenioase?