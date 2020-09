Traian Băsescu i-a găsit o nouă poreclă lui Ludovic Orban: 'Acest Ludovicus Orbanus va avea pe conștiință bunici. E incredibil unde s-a ajuns'

Traian Băsescu a intervenit telefonic joi la România TV şi a criticat extrem de dur guvernul Ludovic Orban. Băsescu a început prin a ataca guvernul, pornind de la bâlbele din şedinţa executivului de azi, când Orban a vorbit de mai multe ori despre stare de urgenţă, în loc de stare de alertă.

"Suntem in cea mai profunda stare de proasta guvernare. Nu suntem nici in stare de urgenta, nici in stare de alerta. Niste incompetenti care intrec cu mult guvernul Dancila, care nu pot gestiona lucrurile, sacrifica de la copii la batrani si toate televiziunile cu toata forta fondurilor date catre televiziuni, mai vine si presedintele, iar ei pur si simplu nimicesc poporul. Singurul lor gand e cum sa faca achizitii urgente.", afirmă fostul preşedinte.

"Parintii sunt intr-o situatie de dezorintare, pentru ca inclusiv astazi guvernul se balbaia. Trebuie sau nu certificat, ce boli trebuie sa ai ca sa faci invatamant online etc. O intreaga panoplie de erori pe care trebuia sa le rezolve de mult si sa avem raspunsuri clare. Sunt scoli in care la ora asta au sedinte ca sa stabileasca programul. Este joi si scolile incep luni. Sa nu va ganditi ca s-a facut vreo politica de protejare. Stiu eu o scoala unde acum monteaza parintii panourile acelea, au venit cu ele de acasa. Mai devreme am vazut-o pe doamna Anisie care ne explica ce face dascalul daca un copil trebuie sa stranute. Trebuie sa-l scoata in curte, este incredibil unde s-a ajuns.", a adăugat Băsescu.

Traian Băsescu nu a scăpat ocazia de a-l critica şi pe Raed Arafat.

"Ne spune domnul Arafat ca va conta ce a auzit copilul in ultimele luni de la parinti si anturaj. Dar prostiile auzite de la guvern nu au influenta? Se pare ca a scapat si el piciorul in butoiul cu propaganda ieftina. Ce s-a patit la trecuta stare de alerta, sunt in aceeasi situatie, nu au putut sa instituie noiua stare de alerta. Ce vreti mai mult pentru a-i cataloga ca incompetenti? Singurele lucruri care le merg bine sunt contractele pentru SRL-uri", a mai spus Băsescu.

Europarlamentarul PMP a comentat şi informaţia de breaking news, conform căreia Marius Tucă a fost confirmat cu Covid.

"Este un singur mod de a te proteja, sa te protejezi singur. Imi pare rau de Marius Tuca, pentru ca a fost alaturi de Radu Moraru doi ziaristi mari, care au avut academii de dezbateri, pe care acum nu le mai vezi intre oameni politici. Intotdeauna aveau grija sa fie reprezentate ambele puncte de vedere. Uitati-va acum, singura modalitate de a face campanie este fuga. Cat de las sa fii, sa fii Firea sau Nicusor si sa zici ca nu te intalnesti cu Basescu. Pai veniti, copii, ca poate invatati ceva despre Bucuresti. Baiatul asta nu stie care sunt problemele, dar vrea sa fie primar. Daca te uiti la Firea, nu o sa auzi "am facut", o sa auzi doar "am cumparat". E normal sa cumperi tablete, dar pasajul de la Ciurel trebuia terminat, ca l-a inceput Videanu, l-a ingropat Oprescu, iar ea n-a avut bani, ca a trimis oamenii in Grecia."

"Daca bucurestenii vor un primar bun, voi fi eu, pentru ca ceilalti nu vor reusi sa faca nici jumatate din ce as putea face eu.", crede fostul primar al Bucureştiului despre alegerile locale din 27 septembrie.

Tema începerii anului şcolar l-a făcut pe fostul preşedinte să critice din nou foarte dur guvernul, spunând că Orban va avea oameni pe conştiinţă.

"Vreau sa o spun foarte dur. Vom avea copii care isi vor omori bunicii. Involuntar, o vor face. Cand vor fi mai mari vor afla ca a fost un guvern care fara sa ia masuri a inceput scoala. Familiile au un anume mediu, nu poti sa le spui peste noapte sa cumpere un apartament pentru bunici. Sunt multi bunici care traiesc cu copiii si nepotii, iar domnul Orban trebuia sa faca un program de educare, pentru ca suntem 20 de milioane de romani cu 20 de milioane de pareri. N-au facut un program minimal de educare a familiilor, pentru ca ei se balbaie si azi, ce sa mai educe. Acest Ludovicus Orbanus va avea pe constiinta bunici.

La gradinita unde sunt nepoteii mei, conducerea a spus foarte clar: ne revedem in octombrie, pana atunci construim clase anexa pentru ca educatia sa se desfasoare in siguranta, in conditiile in care sunt 3 educatori intr-o grupa de 21 de copii. Sparg grupa din 21 de copii in 3 grupe de cate 7.", a declarat Băsescu.

Citeşte şi: Bâlbâială la Guvern: nu s-a putut adopta prelungirea stării de alertă, pentru că nu s-a obţinut avizul Consiliului Legislativ

"Oamenii astia vor iesi cu toata propaganda sa ne spuna ce bine au facut ei ca au deschis scolile fara sa fie pregatiti. Cum sa deschizi scolile fara sa testezi toti dascalii? Ii trimiti in colective de copii. Au impins totul in administratiile locale. Doar incompetenta iti permite asa ceva!", a tunat Traian Băsescu.

"Nu pot sa spun ca ministrul Sanatatii are aceeasi incarcatura de ridicol ca Orban, dar spune jumatati de adevar, pentru ca nu poate sa spuna adevarul, il preseaza decizia politica. Sunt convins ca dupa dansul, in conditiile astea nu incepea scoala. A inceput Germania, teoretic in conditii perfecte, si dupa doua saptamani a trebuit sa inceapa sa inchida in Berlin scoli. Deschiderea scolilor le da ocazia sa cumpere foarte mult. Masti, tablete, dezinfectanti, e un paradis al achizitiilor, care probabil se va constata ca au fost la preturi uriase. Eu nu zic ca e rau, dar una e sa o faci centralizat, printr-un program national, si alta e sa o faca fiecare pe unde poate cu SRL-ul lui. Trebuia centralizat, cu contract ferm.

Cu mastile e mult mai grav, Comisia Europeana face achizitii centralizat pentru statele membre, iar Romania este printre putinele tari care nu se duce acolo, ci le face singura prin SRL-uri. Nu trebuie sa fii fost presedinte ca sa vezi asta, o vad oamenii de rand ca se fura ca-n codru in guvernarea Orban. Sigur, momentul scadentei va veni, deocamdata ei spera sa nu vina pana la alegeri, sa pacaleasca, cum a pacalit si PSD. Acum marea lor gelozie este cat se fura la primaria Capitalei si vor sa o inlocuiasca pe Firea cu ai lor, sa fure si ei. Eu am cumparat masti pentru familie cu 30 de bani masca, iar Orban ia cu 68 de bani, cand el cumpara 100 de milioane de masti. Sa ne amintim ca Virgil Popescu a zis pe 29 martie ca Romarm va face 15 milioane de masti pe luna. Iar in iulie ne anunta ca s-a stricat masina si nu s-a gasit un inginer sa o repare", a încheiat Basescu.

